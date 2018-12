Le considerazioni di Gianni Festa, su Il Quotidiano di domenica scorsa, mi hanno spinto a ritornare su un argomento, a me caro, “L’arretratezza del Sud”. L’esempio di mio padre, costretto ad emigrare in Venezuela, e gli studi di economia fecero maturare, in me, la scelta politica e la convinzione che lo sviluppo si crea, non si invoca. La sua creazione presuppone idee, che, se concretizzate, producono beni e servizi, destinati a soddisfare esigenze, e, commercializzati, alimentano l’economia. La qualità della idee deriva dalla mentalità di un popolo, che è frutto della sua storia.

La distanza tra l’economia del Sud e quella del Nord è conseguenza delle loro differenze socio-culturali, maturate nel tempo. Nel ‘800, al Sud c’erano Baroni, Conti e Marchesi, che non consentivano ai “Parzunari” di emergere. Avevano, come alleata, anche la Chiesa. Il settore economico più importante era quello agricolo, che produceva oltre il 60% del PIL. L’elemento terra, materia prima, era al 90%, di proprietà dei nobili e della Chiesa, che oziavano, aspettando il frutto del lavoro dei poveri affittuari, che non potevano, nemmeno, modificare la destinazione dei fondi. Non è un caso che una delle prime azioni poste in essere dalle forze politiche e sindacali, dopo il Fascismo, fu l’occupazione delle terre. L’ascensore sociale non esisteva, si moriva nelle stesse condizioni in cui si nasceva. Le risorse mentali venivano bloccate, per mancanza di scuole. Infatti, nel 1860, nel Sud peninsulare, l’analfabetismo (obbligatorio) raggiungeva l’87% della popolazione, nelle Isole la percentuale era, addirittura, del 91%. Al Nord, dove gli analfabeti erano il 50%, c’era la borghesia attiva e produttiva. Se ci soffermiamo su l’Emilia –Romagna, troviamo, nella prima metà dell’800, la nascita di Cooperative Agricole, Casse di Mutualità ed altri strumenti di emancipazione sociale ed economica. Si viveva in un fervore sociale e culturale. Non a caso, i movimenti italiani politici più importanti nacquero in queste zone. L’impreparazione e l’immobilismo del SUD fecero diventare l’Unità d’Italia uno strumento di espansione del Nord, a danno del Sud. Mentre il Nord, grazie a uomini come Cavour, faceva investimenti per aumentare la produttività agricola e competere con gli altri Paesi (Fiera di Parigi del 1961), il Sud viveva l’esperienza del brigantaggio e perdeva i suoi gioielli economici. La mentalità statica dei meridionali non fece intuire le conseguenze economiche del cambiamento. Durante il novecento, la politica riuscì a ridurre la distanza tra Nord e Sud, grazie anche alla “Partecipazione” dello Stato nell’Economia. Purtroppo, verso la fine del secolo, il Nord riprese a distanziare il Sud. Attualmente, il reddito medio del Nord è quasi il doppio di quello del Sud. Milano produce il 10% del PIL nazionale. L’esplosione dell’economia virtuale (Banche, Finanziari e Assicurazioni) è diventata un’autostrada per il trasferimento della ricchezza dal Sud al Nord. Sigle storiche sono state assorbite dalla fisiologica voracità dell’economia del Nord. La Classe dirigente meridionale continua a dormire. Prendiamo ad esempio la Sanità Campana. La sua scarsa qualità, provoca il trasferimento al Nord di circa 400 milioni di euro all’anno. E, nessuno grida. Se limitiamo l’osservazione all’Irpinia, troviamo che, tranne De Sanctis, Sullo e Rossi-Doria, abbiamo avuto solo politici parolai e Vicari del Nord. Questi erano a servizio di Banche, Assicurazioni, Finanziarie e Imprese del Nord. Anche quei politici che mediavano tra Amministrazioni e Imprenditori del Nord erano Vicari del Nord (vedi dopo terremoto). Queste caratteristiche non hanno fatto crescere una classe imprenditoriale indigena e non hanno consentito la valorizzazione delle sue molteplici risorse . E, il Sud si allontana sempre di più dal Nord. Le affermazioni dei neo-borbonici e di Pino Aprile sono diseducative e indicative della non conoscenza della storia. I meridionali piagnoni, mendicanti sociologici, sono i migliori alleati del Nord. Il concetto di Rossi-Doria: “I territori, che non valorizzano le proprie risorse, non usciranno dal sottosviluppo” è una sentenza. Domandiamoci: “Chi avrebbe dovuto valorizzarle? Chi si è posto tale problema. Ho ancora negli orecchi la frase “Non c’è la mentalità” che “politici intellettuali”, mi ripetevano, quando proponevo di creare Cooperative Agricole, Cantine sociali, Casse di Mutualità, Casse Rurali, Società di Assicurazione, ecc. Caparbiamente, riuscii a dimostrare che un sano impegno fa superare ogni ostacolo. A questo punto, è lecito domandarci :- Qual è la situazione attuale? Con una classe dirigente improvvisata e populista, incapace di capire le trasformazioni in atto (Es.: Innovazione e robotica), il Sud verrà sempre più emarginato. Le Forze politiche di maggioranza e quelle di opposizione brancolano nel buio concettuale e lottano per sopravvivenze individuali. Stanno diventando dei condomini litigiosi. Intanto, vedo in giro parecchi Vicari del Nord. Qualcuno è aspirante Sindaco.

Luigi Mainolfi