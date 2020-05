Mi sto avventurando in un ragionamento problematico, sperando di riuscire a semplificarlo. L’attuale condizione sanitaria, economica, sociale e ambientale del mondo sta provocando cascate di analisi e confronti. Assistiamo al nascere di ipotesi e alla loro repentina morte. Questo procedere mi ha fatto ricordare di quando al IV anno dell’Istituto Tecnico Industriale dovevamo svolgere compiti, che richiedevano conoscenze di analisi matematica. Le difficoltà dipendevano dalle incognite. I tanti scienziati, ricercatori, politici, economisti, sociologi e filosofi che si stanno impegnando per cercare di trovare la soluzione ai problemi creati dalla pandemia sembrano studenti di fronte a un compito con infinite incognite. La difficoltà maggiore sta nel fatto che i fattori che producono le incognite in campo sanitario e in quello economico, a loro volta, dipendono da elementi variabili nel tempo e nello spazio. Non è la prima volta che il mondo si trova a vivere situazioni critiche. Come non ricordare le Guerre mondiali, le epidemie come la “spagnola”, le varie rivoluzioni, le emigrazioni verso le Americhe, ecc. Ci sono state anche crisi economiche, derivanti da fattori esageratamente speculativi, come quelle esplose negli USA, nel 1929 e nel 2008. Alcuni economisti, prima del Covid 19, sostenevano che il braccio di ferro USA-Cina, l’incertezza dell’Eurozona e la Brexit stavano influenzando negativamente l’economia tanto da far prevedere una crisi nel 2027.

Altri studiosi avevano intuita la probabilità di epidemie provocate dagli squilibri ambientali e da quelli sociali. La pandemia attuale, oltre a provocare morti, sta avendo conseguenze disastrose sull’economia e sulla vita di milioni di persone. La soluzione del problema sanitario dipende dal successo delle ricerche scientifiche, dall’efficienza delle strutture sanitarie e dal comportamento della politica e delle persone. Speriamo di vedere al più presto la produzione del vaccino utile a sconfiggere il virus, nel frattempo gli Stati devono eliminare le cause che, secondo molti studiosi, potrebbero provocare altre pandemie. Inoltre, bisogna vigilare a che persone, imitatori di Erode, senza scrupoli utilizzino le debolezze degli anziani per organizzare attività speculative e banditesche (vedi RSA). Per quanto riguarda l’economia, i danni sono immensi e difficilmente neutralizzabili. Torna la storica domanda: Che fare? Alcuni consigliano di seguire la logica del New Deal, di cui, il sostenere la domanda di beni e di servizi e gli investimenti pubblici, erano gli aspetti più importanti. Roosevelt favorì l’uscita dalla crisi e l’avvio verso la ripresa grazie ai consigli di John Mainard Keynes che portarono al passaggio dal Laissez-faire al Welfare State. Si partì dalla formula Keynesiana Y=C+I (Y=Reddito Nazionale-C=Consumi-I=Investimenti). L’azione anti crisi fece crescere il ruolo dello Stato, aiutò le piccole e medie imprese, realizzò un vasto programma di opere pubbliche e ridusse le spese dell’amministrazione centrale.

La crisi attuale è più problematica in quanto, non dipende da una speculazione finanziaria, non è il punto più basso di un ciclo economico e non riguarda un solo Stato. In un mondo globalizzato l’economia di uno Stato viene influenzata anche dalla variazione dei consumi dei Paesi nei quali si esporta. Inoltre, la durata dell’epidemia dipende da fattori non ancora conosciuti. Limitiamoci al nostro Paese. E’ sotto gli occhi di tutti che il Covid 19, costringendo il Paese ad adottare il lockdown, ha provocato una riduzione spaventosa dei consumi. Trasporti, turismo, cinema, teatro, bar, ristoranti, parrucchieri, centri estetici, sport e cura del corpo hanno perso la quasi totalità dei clienti. Il settore del commercio è quasi al collasso, così quello dei servizi, che produceva il 74% del PIL. Il settore industriale e quello dell’edilizia hanno lasciato a casa milioni di lavoratori. L’eventuale Cassa Integrazione dà diritto solo a una percentuale del salario. La riduzione delle entrate dei lavoratori diventa causa della riduzione dei consumi e quindi del PIL. Il doveroso “restare a casa” aggrava anche il disagio delle famiglie con figli minori, non potendo disporre della collaborazione dei nonni. Un’altra conseguenza negativa è l’aumento dell’illegalità e del potere della camorra e delle “sue sorelle”, che trovano più facilmente collaboratori. Residenti a Scambia hanno affermato: – La camorra ci aiuta e la sentiamo più vicina dello Stato. Purtroppo, le cose che leggiamo e ascoltiamo non lasciano intravedere nulla di buono. Ci vuole subito un piano per le infrastrutture anche per rinnovare impianti antichi.

Per il medio termine, bisogna predisporre un modello di società alternativo a quello attuale, per la qual cosa ci vogliono altri ideali. La vera politica deve prevalere sui poteri forti e sui Circoli massonici. I punti inderogabili dovrebbero essere una maggiore presenza dello Stato in economia, una mentalità più europea, una riduzione immediata delle diseguaglianze tra le entrate di un lavoratore e quelle delle categorie privilegiate. Inoltre, si potrebbe seguire il metodo cinese per eleggere dirigenti e rappresentanti del popolo. Che Dio ce la mandi buona.

Luigi Mainolfi