Eugenio Scalfari ha affermato: “L’Italia ha alle spalle una storia senza popolo, della quale presero il comando alcuni centri di potere locale tra di loro coalizzati oppure nemici”. La confusione populista, nella quale viviamo, mi ha indotto a cercare di capire se essa è figlia della persistenza di tale caratteristica. Sono partito da quando questa qualità della società si toccava con mano. Ricordo che quando ero giovane, nelle competizioni elettorali del mio paese, si sfidavano rappresentanti delle famiglie padronali. Possidenti contro possidenti. Negli anni ’60, le piazze venivano occupate da rappresentanti di partiti, ma in occasione delle competizioni amministrative era in gioco più il prestigio delle solite famiglie che il benessere delle comunità.

Diventato maggiorenne incominciai a frequentare Cervinara, dove le campagne elettorali sembravano Piedigrotta. La monotonia del mio Comune mi spingeva verso Cervinara per ascoltare comizi, per deliziarmi nel vedere i cortei dei vincitori e sentire la “poesia” degli sfottò, all’indirizzo dei perdenti . I sostenitori degli schieramenti concorrenti, in piazza Trescine, in occasione dei comizi, gridavano o “Viva ‘O Barone” o “Viva Don Pascale”. Il popolo si divedeva in Baroniani e in Clementiani. Cercando di capire, scoprii che le due famiglie avevano dominato durante il fascismo. Caduto il fascismo, una famiglia aderì alla DC e l’altra al PSDI. Le stesse famiglie controllavano maggioranza e opposizione. Nella sostanza il potere diventò più asfissiante e il popolo tifava per sentirsi protetto. Un elemento è illuminante: I non disposti al servilismo decidevano di emigrare. Fare il minatore a Marcinelle era più dignitoso che fare il tifoso dei signori. Pensavo che la “dittatura camuffata” fosse limitata al centro della Valle Caudina, del quale conoscevo i precedenti storici. Quando, da segretario provinciale della FGSI, incominciai a girare l’Irpinia, scoprii in altri Comuni situazioni simili. Si lottavano per il potere amministrativo le stesse famiglie, che avevano dominato da prima dell’ Unità d’Italia. Dopo gli anni ’50, si andava formando una classe di professionisti, la maggior parte dei quali proveniva dalle famiglie borghesi.

Con il crescere dell’importanza della parola, la maggior parte degli amministratori era costituita da avvocati. Il popolo applaudiva e, come le pecore, seguiva. Con il terremoto ’80, ci fu l’irruzione nelle stanze del potere di tecnici e di imprese edili. Le esigenze della ricostruzione provocarono il matrimonio tra tecnici e imprese edili, che condizionavano le scelte delle amministrazioni. E il popolo, in attesa di “bonus”, guardava. Il clima generale era tale da rendere difficile la vita alle persone oneste, che, nei partiti soccombevano e alle elezioni non venivano preferite. Le campagne elettorali diventarono occasioni per mettersi in vendita o per mendicare. Ai vecchi signori, inefficienti, ma onesti, erano subentrati affaristi e intrallazzatori. L’Irpinia venne invasa da Imprese casertane e camorristiche. E il popolo guardava. Anche durante il periodo caratterizzato da un maggiore prestigio politico dell’Italia, a livello locale i voti maggiori venivano dati a chi aveva più clienti (Medici di base, avvocati e sindacalisti). I punti programmatici delle liste erano la difesa legale, la difesa della salute e la promessa della pensione o dell’ invalidità civile. E il popolo guardava. Alle elezioni provinciali del 1999 ( elezione diretta), su 31 Consiglieri Provinciali, 11 erano medici. Situazione che spinse la mia ironia a suggerirmi di affiggere, sulla porta della Sala del Consiglio, un foglio 100×100 con sopra scritto “Consiglio Sanitario”. Negli ultimi anni, la cronaca e le scelte di Enti Locali e di Servizio ci stanno sottoponendo una realtà composta da gruppi di potere legali e non legali, che si coalizzano o si lottano per controllare le amministrazioni.

Le ultime tornate elettorali del Capoluogo irpino non avevano niente di politico. Molte liste erano nate come forme di investimento e all’indomani dei risultati abbiamo visto riscuotere “l’interesse maturato”. Ho sempre ritenuto attuale il detto “Dimmi chi ti appoggia e ti dirò cosa farai”. Purtroppo, le negatività della società del passato, in cui il popolo non contava nulla e doveva venerare i possessori del potere, adeguandosi alla “moda”, esistono ancora. Anche perché gli strumenti, Partiti e Sindacati, creati per favorire il riscatto del popolo, si sono essiccati. In molti casi, sono alleati dei poteri forti, a pagamento. Il popolo che, dopo il fascismo, aspirava alla libertà, all’uguaglianza e al riconoscimento dei diritti naturali, negli ultimi 30 anni è stato addomesticato e diseducato. Il moralismo di alcuni uomini ha fatto crescere l’immoralità e il populismo. Il popolo si limita ad ascoltare le Capere televisive e a tifare per i creatori del nulla. Quanto affermato da Scalfari è attualissimo. Pasolini aveva espresso un giudizio analogo. E il popolo sta sempre a guardare.

Luigi Mainolfi