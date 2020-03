Il diluvio televisivo di parole relative al Virus mi sta frastornando. L’effetto maggiore si verifica quando i pareri di scienziati e di ricercatori vengono seguiti da interventi di rappresentanti abusivi del popolo (non posso chiamarli politici). Siccome non ho una forte resistenza, abbandono il campo e mi rifugio nei ricordi, specie in quelli che possono avere attinenza con il fenomeno che stiamo vivendo. Durante le epidemie del passato, venivano dati consigli su come comportarsi, senza propinare maratone televisive. Ignazio Marino ha parlato ci circo mediatico. Ascolto i consigli dei virologi, mentre spero che qualcuno spieghi il rapporto tra il comportamento tenuto dall’uomo e il verificarsi di “malattie sociali” e cerco di capire se, all’ordine del giorno della politica, c’è la volontà di deliberare comportamenti adeguati a prevedere, per prevenirle, future calamità. Roberto Cingolani ci ha ricordato che ciascun essere umano per vivere ha bisogno di 2,7 Ha di terreno. Intanto, si è passato dagli 8 Ha del 1900 ai 2,2 Ha del 2005 e si prevede 1,6 Ha nel 2050, quando la popolazione mondiale sarà di 10 miliardi. Intanto, sarebbe cosa utile capire gli errori fatti, finora, per non ripeterli ed evitare le premesse di future calamità ambientali e pandemie. Per esempio, relativamente al dissesto ecologico, sono stati elencati gli errori commessi: cattiva gestione del territorio, opere speculative e sbrigative, mancanza di verifiche periodiche sulle opere e il dare in concessione, a persone affamate di ricchezza e di potere, servizi utilizzabili da milioni di cittadini. A seguito di questa presa d’atto, pare si voglia cambiare in meglio. A mio avviso, non si può trascurare lo scandaloso consumo del suolo, che ha rotto l’equilibrio tra la natura e l’uomo. Abbiamo appreso che, nel 2018, si è costruito su una superficie di 51 chilometri quadrati. In media, 14 Ha al giorno. Mentre negli anni cinquanta le costruzioni occupavano il 2,7% del territorio, nel 2017 tale percentuale è stata del 7,6. Forse, il fascino subdulo del “modernismo”, che non è modernità, sta costruendo un nuovo “Cavallo di Troia”, per l’umanità. Da studente, appresi che molte parole servono ad indicare sia lo stato di salute di una persona sia quello della società: crescita, sviluppo, circolazione, mostruosità, versare, prelievo, ecc. Ciò, mi ha sempre suggerito che la società deve essere curata, come si cura una persona, partendo dalla cura della natura, che è la casa dei popoli. Purtroppo, negli ultimi secoli, l’esplosione della corsa all’arricchimento e al cercare di essere più potente, sia come persone che come Nazioni, ha fatto sì che la natura sia diventata merce e le persone clienti. Come bisogna giudicare il fatto che ogni giorno viene indicato il tasso di crescita del PIL, per dimostrare lo stato di salute delle economie degli Stati? Per me, è ridicolo considerare la percentuale della crescita del PIL, l’unico indicatore delle condizioni di una Nazione. Sembra una logica da Torre di Babele. Da quando la politica non è più lo strumento per concretizzare un modello di società, basato su ideali (PSI, PRI, PLI, DC) o su ideologie (PCI e MSI), la percentuale della crescita annuale del PIL viene usata istericamente, come “arma politica”, nella lotta tra maggioranza e opposizioni. Perciò, tutto viene utilizzato per crescere e consumare, con il conseguenziale danno all’ambiente. Tornando al Coronavirus, non ci resta che aspettare la fine di questo incubo, sperando che duri poco e senza troppi danni. A questo punto, non possiamo trascurare il danno economico che sta subendo il nostro Paese. Lombardia, Emilia e Veneto, producono il 40% del PIL nazionale e il 50% delle esportazioni italiane. Saggezza e lungimiranza avrebbero dovuto consigliare agli “scienziati governativi” un comportamento più discreto, mettendo in primo piano gli scienziati e i responsabili tecnici della sanità nazionale. Invece, la disgrazia è stata utilizzata dagli gnomi della politica, come argomento per fare aumentare i consensi al proprio partito e alla propria persona. Da incoscienti, hanno fatto terrorismo psicologico, che ha bloccato la vita sociale. Annullate attività culturali, artistiche e sportive. Ci voleva poco per capire gli effetti dell’allarmismo. Se un meridionale, a seguito delle cose lette o ascoltate, incomincia a considerare le zone del Nord come un Inferno dantesco, è normale che uno straniero abbia deciso di stare alla larga dal territorio italiano. Ho sempre pensato che un politico debba avere, più degli altri, l’obbligo di valutare l’effetto delle sue parole e dei suoi atteggiamenti. L’attuale classe politica ha creato solo confusione, dimostrando, se ce ne fosse ancora bisogno, la sua pochezza.

Luigi Mainolfi