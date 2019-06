I risultati elettorali di domenica scorsa stanno producendo montagne di articoli, molti dei quali contengono stupore per l’affermazione della Lega, per la sconfitta dei 5Stelle e per il comportamento elettorale dei meridionali. Per l’ennesima volta, le previsioni degli opinionisti si sono dimostrate errate. Cosa, che ha fatto dire al Direttore di Affari Italiani: “molti maghi delle previsioni, dovrebbero cambiare professione”.

Secondo me, è facile sbagliare le previsioni, basta trascurare qualche particolare, per andare fuori strada. Per mia fortuna, riesco ad avvicinarmi ai risultati, grazie ad un metodo stravagante. In chimica, se due molecole di idrogeno incontrano una molecola di ossigeno, la reazione produce acqua. Se le parole di un leader incontrano i sentimenti degli elettori, nasce una reazione, quasi chimica, che produce consensi. Il risultato della Lega lo dimostra.

Le parole di Salvini hanno incontrato il sentimento del popolo. L’insuccesso dei 5Stelle si spiega con un ragionamento analogo. Il reddito di cittadinanza ha provocato una reazione negativa nei ceti medi e una scarsa attrazione in chi sperava di aggiungere i 780 euro a quelli che già percepiva. Non c’è nemico peggiore di chi resta deluso e non c’è traditore peggiore di chi aspetta una mancia, nel mentre ha anche altre aspettative. E’ cliente di più padroni e favorisce chi gli deve dare, non chi gli ha dato. I 5Stelle, per loro natura, non potevano capirlo. Quando i partiti proponevano un modello di società, gli elementi, che provocavano “reazioni chimiche” tra le forze politiche e gli elettori erano molti. Oggi, nel nostro Paese, le forze populiste sono, al massimo, bivalenti, e raccolgono consensi per gli errori dei loro avversari, che, non essendo né carne e né pesce, sono diventati utili idioti dei mercatisti e, quindi, nemici della classe media. La ridicola sinistra si illudeva di venire inondata di consensi, evocando mostri che, allo stato, sono sotterrati. I risultati degli altri Paesi ci aiutano a leggere i risultati. In Portogallo, Olanda e Spagna, grazie all’esistenza di partiti socialisti seri, i sovranisti hanno avuto modesti consensi. Nei Paesi, in cui i Partiti tradizionali non esistono o hanno deluso, i sovranisti hanno attratto elettori. I Verdi, il cui nome è tutto un programma, hanno usufruito dell’effetto provocato dalla campagna ambientalista, della giovane Greta.

L’incubo della distruzione della natura è stato più efficace delle parole dei rappresentanti dei partiti. In Italia, sembra si sia votato per il rinnovo del Parlamento nazionale. Nelle cose ascoltate e negli articoli letti, tranne l’articolo di Cassese “ Nel solco dell’impegno di Spinelli”, non ho trovato argomenti relativi agli scopi istituzionali dell’E.U. Eppure, le domande sono semplici:- A cosa deve servire l’Europa Unita? Cosa deve fare il Parlamento Europeo per evitare che l’Europa diventi il Far West del XXI secolo e i popoli europei, tante tribù di pellerossa? Il problema non è la lotta tra gli Stati dell’E.U., ma come difendere la zona europea dalla voracità di Paesi di altri Continenti, in una logica globale. Ho sperato in una rinfrescata dei motivi fondativi dell’Unione, che non c’è stata.

La ragione, che spinse Spinelli, Rossi e il gruppo di Ventotene a proporre la Costituzione dell’Unione Europea, fu la preoccupazione per le conseguenze che l’internazionalizzazione dell’economia poteva avere sui Paesi del vecchio Continente. Inoltre, nel conflitto economico Stati Uniti –URSS, una parte degli Stati Europei gravitava in campo sovietico, mentre l’altra viveva nell’orbita americana. Tutti, però, in una sudditanza economica e culturale. Adesso, i Paesi dell’Europa occidentale, che fanno parte del “Gruppo della Paura”, si trovano in una condizione più delicata e vulnerabile. La guerra economica tra i vari gruppi del Mondo non si combatte con le armi, ma con sofisticati algoritmi economici, finanziari e borsistici. Il fattore demografico è diventato uno strumento di potenza economica. La Cina, oltre al suo Capitalismo di Stato, padrone non sottoposto a controlli sindacali, ha una popolazione di 1 miliardo e 250 milioni. Se aggiungiamo gli altri paesi, nei quali il costo della manodopera è bassissimo, il dumping provocherà all’occidente immensi danni.

L’Europa sarà solo un comodo mercato per i prodotti orientali e un fornitore di investimenti. Operatori occidentali trasferiranno le loro aziende nei paesi dove il lavoro è a basso costo e i sindacati inesistenti. Le forze politiche italiane, invece di pretendere una politica unitaria europea per scongiurare il pericolo di essere fagocitati, con la perdita di posti di lavoro e con la fuoriuscita di capitali, cercano di apparire duri, ma senza denti, con gli altri Stati europei. L’Europa Unita per rispettare i suoi principi informatori dovrebbe essere più unita degli Stati Uniti. Giuliano Amato consiglia di dotarsi di più Europa per ricreare un rapporto di fiducia dei cittadini nella costruzione comune. Smettiamola di restare nel pantano rionale e creiamo le condizioni per volare alto.

Luigi Mainolfi