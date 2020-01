La storia, si dice, è maestra di vita. Quando ascolto le opinioni e le proposte di alcuni conoscenti, che ritengono di conoscere la storia, sono spinto a mettere in dubbio la validità dell’affermazione. Poi, mi riprendo mentalmente e ripasso la “storia” dei parlatori e scopro che confondono l’infarinatura con la conoscenza, per cui non possono aver appreso insegnamenti. Per loro, la storia è una serie di fatti accidentali.

Purtroppo, la classe dirigente irpina, a cui appartengono i “conoscenti”, continua a dimostrare di essere poco interessata ad assorbire lezioni dalla storia, nemmeno da quella vissuta come protagonisti. Partiamo dall’indomani del terremoto. L’evento aveva provocato migliaia di morti, crolli e distruzione di parti di Comuni. Lo Stato stanziò montagne di soldi per la ricostruzione del patrimonio edilizio e per la riorganizzazione delle infrastrutture. Un’altra montagna di soldi fu stanziata per lo sviluppo del territorio. Passato il periodo del lutto, esplose l’euforia degli intrallazzi edilizi, delle tangenti sui prefabbricati e dell’arraffa contributi. Per quanto riguarda il secondo termine del binomio ricostruzione –sviluppo, invece di organizzare un processo endogeno e autopropulsivo, la classe dirigente diede spazio ai “vicari del Nord”, annullando la voce di Manlio Rossi-Doria e dei suoi sostenitori. Iniziò il fidanzamento tra le forze, che diedero vita al compromesso “culturale”( Lega delle Cooperative-Confindustria-Associazioni di categoria), anticipatore del compromesso storico politico. Fu facile convincere gli irpini, che le aziende del Nord erano un regalo divino e che non bisognava perdere tempo per capire come valorizzare le risorse del nostro territorio, che poteva benissimo essere asservito agli interessi delle “angeliche” industrie del Nord. Rossi-Doria veniva portato in giro per parlare di sviluppo, ma i suoi messaggi venivano subito strozzati dalle promesse di contributi e dalla corsa agli incarichi. I “Vicari del Nord” diventarono i padroni del dopo terremoto. E, arrivarono le industrie del Nord. Di queste, sono rimaste molte carcasse su territori inutilizzabili. Non troviamo quasi niente di irpino, nelle industrie create con i soldi del terremo ’80.

La Classe Dirigente attuale, avrebbe dovuto leggere e capire quella storia. Purtroppo, come afferma Roberto Napoletano, da alcuni decenni, esistono solo “teologi del nulla”, per i quali la storia non esiste. Dopo 40 anni, le condizioni dell’Irpinia sono peggiorate in tutti i sensi. Nell’ultimo ventennio, nonostante alcune iniziative in campo culturale, sportivo, artistico, giudicate interessanti da persone esperte, che avevano gettate le basi per la valorizzazione dei beni culturali e del patrimonio agricolo e paesaggistico delle nostre montagne e delle nostre valli, la politica si è limitata ad alimentare guerriglie personali. Il giovanilismo stupido e il vuoto e immorale populismo non hanno fatto scaturire lezioni dalla storia e nemmeno dalla cronaca. E’ ripresa l’antica abitudine ad essere disponibili a dare appoggi ai detentori del potere politico e di schierarsi in cambio di promesse o di scalate politiche. In tema di sviluppo, nessuno ha dimostrato di considerare le idee più importanti dei soldi. L’ennesimo esempio di tale negatività l’abbiamo avuto nelle ultime settimane. De Luca, per garantirsi l’appoggio di politici irpini, ha aperto il portafoglio ed ha destinato, a una parte dell’Irpinia, 60 milioni di euro, che si sommano ad altri 20 milioni di euro, del recente passato. Se leggiamo i titoli delle varie destinazioni, non riusciamo a capire se e come potranno provocare sviluppo. Alla scuola media, si apprende la seguente triade: ideare, progettare e realizzare. Nella mia esperienza amministrativa, prima leggevo il territorio per capire le risorse disponibili, dopo valutavo come valorizzarle e il costo da sopportare. Passavo a valutare i vantaggi economici che sarebbero stati provocati. Se era chiara l’utilità dell’intervento, si iniziava la richiesta dei fondi necessari per realizzare l’opera. Era la forza dell’idea, trasformata in progetto, che supportava la richiesta dei fondi, che non trovava ostacoli.

Potrei fare l’elenco dei risultati ottenuti. Purtroppo, quelli, che avrebbero dovuto continuare l’opera, (Amministratori della Comunità Montana Partenio e dell’Amministrazione Provinciale Avellino) si sono dimostrati incapaci anche di copiare. La nostra Provincia ha la fortuna di disporre di un esercito di intellettuali, che si sforzano di divulgare i messaggi di grandi Personalità, come De Sanctis, Rossi-Doria, Sullo, Cianciulli, Ecc, ma vengono ascoltati solo da quelli, che non hanno potere politico. La classe dirigente politico-sindacale snobba i molteplici convegni che Associazioni, Case Editrici, Giornali, ecc, organizzano intorno ai problemi dello sviluppo. Si mettono in bella mostra solo se c’è il Governatore della Campania o qualche Ministro. Tipico comportamento degli opportunisti e degli arrivisti senza cultura. Per fortuna, conosco iniziative poste in atto da professionisti motivati, che stanno aggregando giovani intorno ad argomenti interessanti. Sono sicuro che l’Irpinia ne trarrà vantaggio.

Luigi Mainolfi