L’articolo di Sabino Cassese, su LA LETTURA di Domenica 5 aprile 2020, mi ha fatto trovare il coraggio di esternare una mia opinione. Cassese parla del “sogno globalista” di Giuseppe Antonio Borgese, importante intellettuale italiano. Fu il principale artefice del progetto di “governo globale” elaborato tra il 1945 e il 1947, maturato in una visione universalista (utopia considerata “molto attuale”), che prevalse sull’ipotesi di un modello federale. Borgese ebbe un ruolo importante nel Comitato dei quindici, che comprendeva anche Thomas Mann, Gaetano Salvemini, Reinold Niebuhr e Lewis Mumford. Pubblicarono The City of man, che conteneva un manifesto per la democrazia nel mondo. Collaborarono anche Einstein e Altiero Spinelli. Il Comitato per la Costituzione mondiale, che sottolineava l’obsolescenza dello Stato Nazionale e la necessità di un ordine mondiale, tenne rapporti con molte personalità, tra le quali Don Luigi Sturzo.

Nel preambolo alla bozza della Costituzione si affermava che era “una proposta per la storia e che doveva finire “l’età delle Nazioni”. Si aprì un vasto dibattito, al quale parteciparono anche Lèon Blum, Maritain e Churchill. Una voce favorevole fu anche quella di Piero Calamandrei. Ebbero la meglio gli sfavorevoli. Negli anni successivi ci sono stati 50 tentativi di scrivere una Costituzione mondiale. La presenza di Spinelli tra le persone convolte da Borgese, fa ritenere probabile che il Manifesto di Ventotene fosse stato partorito nella stessa visione. Turati, d’altra parte, aveva proposto “Gli Stati Uniti d’Europa e del Mondo”. In un momento, come quello che stiamo vivendo, lo scritto di Cassese non può non provocare riflessioni. Da alcuni mesi sentiamo esprimere preoccupazioni per il futuro, prossimo e remoto. Si indicano mutamenti, senza approfondirne le cause. Si fanno riferimenti alla crescita esagerata della popolazione, al consumo della natura, all’inquinamento dell’aria e del suolo, alla rottura dell’equilibrio tra il mondo vegetale, quello minerale e quello animale, con la distruzione di molte specie vegetali e animali. Registro, con preoccupazione, solo riferimenti a fatti quantitativi, che sono effetti.

Nessun riferimento alla cultura che li ha provocati. Cosa normale per gli imprenditori, scandalosa per i politici. E’ bene ricordare che il Club di Roma, nel 1968, pubblicò il Rapporto sui limiti della sviluppo, nel quale si sosteneva che la crescita economica è la principale causa dei problemi ambientali. Molti intellettuali si dovrebbero pentire per aver ridicolizzato l’espressione “decrescita felice” e snobbato il suo ideatore Serge Latouche e per non aver dato importanza all’affermazione “ci vogliono 12 superfici terrestri per soddisfare le esigenze di una popolazione crescente (oggi, 8 miliardi e nel 2030 saremo quasi 10 miliardi). E, che dire di quelli che giudicavano Evo Morales, Presidente della Bolivia , dal 2006 al 2019, come un “ridicolo prete di campagna”?. Poi, è arrivata la moda di pronunciare, con orgoglio, la parola “globalizzazione”, attribuendole un potere totalizzante, facendola diventare più importante del Creatore, senza capire che il globalismo significa liberismo in campo economico e potere illuminato del capitale transnazionale, non legato ad un’attività nel reale e senza bussole morali. La ricchezza materiale viene assunta a valore massimo, non importa se costruito sulle tragedie e sulle sventure di parti del mondo, di fasce sociali e di settori economici. Il mondo globalizzato non è stato e non è il risultato della collaborazione tra culture (prodotte dalle religioni, dalle tradizioni, dalle filosofie e dalle regole di vita dei singoli popoli), mentre è un mercato, nel quale ogni “capitano economico di ventura” ha cercato e cerca di diventare il più ricco e potente. Inoltre.

Città sono diventate megalopoli, con una popolazione superiore a quella di moltissimi Stati, fenomeno che non poteva non avere conseguenze sul clima e sull’ambiente del Pianeta Terra. Tre città, Chougqing (36 ), Shanghai (27,1) e Pechino (24,5) raggiungono una popolazione di 87,6 milioni, quasi una volta e mezza l’Italia. E, poi, ci meravigliamo dei cambiamenti climatici, degli tsunami, delle navi che vengono fatte ballare e di altri disastri. Succhiare dalle viscere della terra petrolio e gas, prima o poi, provocherà effetti devastanti. La somma dei cambiamenti apportati alla natura e i veleni distribuiti nell’aria e nella terra, fecero dire a Bill Gates, nel 2015 : “virus, sempre più ricorrenti e sempre più virulenti. Nelle prossime decadi dobbiamo temere più i microbi che i missili”. Per quanto riguarda l’economia, bisogna essere refrattari alle lamentele interessate delle associazioni di imprenditori e, partendo dalla necessità di un riequilibrio del rapporto uomo-natura, sapere che se vanno in crisi alcuni settori, diventano emergenti quelli utili a soddisfare le esigenze prodotte dal nuovo modello di sviluppo. Un’altra avvertenza: bisogna bloccare gli spostamenti incontrollati di popoli, per non aggravare i problemi dei Paesi che lasciano e quelli dei Paesi nei quali vanno.

Luigi Mainolfi