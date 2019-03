Pochi giorni fa, sono andato al Centro Sociale “Samantha della Porta”, per il Convegno organizzato dall’Associazione Contro Vento. Il mio animo era pieno di nostalgia, per gli innumerevoli convegni che vi avevo organizzato, da segretario provinciale del Partito Socialista. Speravo di assistere all’inizio di un percorso verso un centrosinistra, capace di sconfiggere il populismo dei 5Stelle e della Lega e la nebulosità del PD. Speranza giustificata dal prestigio degli organizzatori e dal fatto che mancavano appena 63 giorni dalle prossime elezioni amministrative di Avellino. Ho sempre pensato che il confronto sul programma sia propedeutico ad ogni tentativo di accordo elettorale. Il programma, oltre ad essere uno strumento utile e serio per chiedere il consenso degli elettori, rappresenta la bussola per l’attività amministrativa e il collante tra i consiglieri della coalizione, maggioranza o opposizione. Gli amici di Contro Vento hanno trovato un “maestrale di parole”, che spirava in direzione opposta a quella, da loro auspicata. Oltre ai rappresentanti di formazioni politiche note (Popolari, Si, PD), sono intervenuti rappresentanti di associazioni dai nomi sibillini (APP, SOMA, Luce sull’Eliseo).

Dopo l’introduzione di Picone, mi aspettavo interventi in positivo e costruttivi. Invece, solo sfoghi, alcuni dei quali sembravano imitazioni di quelli dei 5stelle. Le parole rinnovamento e cIientelismo sono state le più rumorose. Invece di dimostrare di conoscere i problemi della Città ed avanzare proposte per risolverli, c’era chi attaccava, offendendo quelli con i quali vorrebbe fare alleanza e gli offesi sono apparsi obbligati a calare il capo e ad ammettere i loro errori. Al che, ho pensato:- Cercano argomenti per accordarsi o motivi per restare separati? Mentre ascoltavo, mi sentivo aggredito dall’incubo di un futuro amministrativo peggiore di quello, appena finito. Auguriamoci di vedere, nei prossimi giorni, la fine delle pazzielle e la ripresa di confronti seri, nei quali i pensieri e le idee abbiano la prevalenza sul rumore delle parole. Come prima cosa, deve essere chiara la posizione politica dei contraenti. Solo così, si può capire il campo di azione del Centrosinistra. Il tema del prossimo incontro dovrebbe essere: “Un programma per Avellino”.

Chiarisco che i problemi veri non sono quelli, che si possono risolvere con una delibera, ma quelli, la cui soluzione richiede tempo, impegno, condivisione e, soprattutto, conoscenza. Il problema più grave è la previsione che gli economisti fanno per le Città, come Avellino, che fanno affidamento sul settore commercio. L’e-commerce, senza un’azione politica e scientifica, provocherà la chiusura di attività commerciali e la modifica della vita sociale. Attualmente, su 10 dollari, 6 vengono spesi via Amazon. In modo problematico, domando:- I negozi dei Cinesi aiutano l’economia avellinese o la impoveriscono? Questi argomenti fanno individuare le qualità che devono essere possedute da prossimi amministratori. Un altro problema è la qualità della sanità. Attualmente, molti avellinesi vanno altrove per curarsi, trasferendo in altre zone soldi regional e soldi delle famiglie per assistere i congiunti malati. Il Nord, oltre ad avere Ospedali e Medici più ricchi, vede crescere B&B e consumi.

Un altro capitolo del programma deve essere quello della qualità dell’insegnamento e dell’orientamento scolastico per i nostri giovani. Esistono scuole, che li preparano alle nuove occupazioni? Da Assessore Provinciale alla Pubblica Istruzione, mi resi conto delle lacune da colmare e, coinvolgendo esperti di alto valore, iniziammo un’azione di adeguamento alle nuove esigenze. Purtroppo, il tentativo non ebbe seguito e sarebbe interessante riprenderlo. Parecchie volte, mi sono sforzato, senza esito, di far capire che, quando l’economia aveva l’industria come settore portante, era facile invocare l’industrializzazione delle nostre zone. Per capire cosa fare, oggi, per bloccare la discesa economia e sociale, ci vogliono persone motivate e in possesso delle conoscenze opportune. Rossi-Doria sosteneva che se non si fanno la conquiste concettuali adeguate, ci si agita, ma non si risolvono i problemi e se non si valorizzano le risorse di cui si dispone, un territorio non uscirà dal sottosviluppo. Cari lettori, per “menti statiche”, non è facile conoscere le risorse. La scomparsa dei Partiti Politici, sostituiti da associazioni, nelle quali contano personaggi senza storia e nuovi esibizionisti, rende nebuloso il futuro.

Dobbiamo augurarci che persone di buona volontà, riescano a coinvolgere le tante energie migliori della comunità avellinese. Cosa impossibile con le sceneggiate di questi ultimi anni. Per esperienza, posso assicurare che con un programma, sintesi di conoscenza e lungimiranza, e con persone stimate per la loro onestà e autorevolezza, anche quelli che sembrano refrattari, diventeranno disponibili. Che la moneta buona scacci quella cattiva! Rossi-Doria ci suggerisce che “Non c’è un giorno da perdere”.

Luigi Mainolfi