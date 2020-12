Le cose ascoltate e quelle lette mi stanno convincendo che il mondo politico non si sforza di capire gli effetti sociali ed economici della pandemia. Secondo Magris, stiamo vivendo la fine di un mondo plurisecolare. Mentre è chiaro che le crisi non colpiscono gli Stati allo stesso modo, è difficile stabilire come cambieranno i rapporti tra i vari gruppi sociali dei singoli Paesi. Allargando il campo di osservazione, si ha l’impressione che stiano maturando conflitti ideologici,sociologici e culturali. Non possiamo sottovalutare gli effetti del movimento dei giovani economisti cattolici, sotto la protezione di Papa Francesco; delle tesi dei sostenitori dell’”economia circolare”; delle argomentazioni di chi parla di “capitalismo della sorveglianza” e di chi avverte, a livello mondiale, il desiderio di socialismo e di chi punta ad un’economia dell’uguaglianza e della difesa della natura. Si tocca con mano l’incertezza e la confusione del mondo politico, che dimostra di considerare il generale come la somma di particolari, mentre bisognerebbe avere chiaro il generale, per poi affrontare i particolari. Secondo Barbero, la legge di bilancio 2020 è una lista di Misure settoriali e il Recovery fund viene utilizzato con logiche vecchie. In periodi tumultuosi, gli eventi rivoluzionano lo stile di vita e i processi economici. Perciò, è vitale impegnare le intelligenze per costruire ipotesi di cambiamento complessivo della società. Poiché la pandemia coinvolge tutto il mondo e ogni Paese reagisce in base al suo sistema socio-economico e politico, l’equilibrio instabile della globalizzazione diventa ancora più difficile da attraversare. Molti studiosi ritengono che l’aumento della popolazione, con l’aumento del consumo della natura e dei beni non facilmente rinnovabili, sta provocando inquinamento ambientale e il consumo di beni produttori di ossigeno. Un ragionamento deve partire dalla presa d’atto che la crisi mondiale non è finanziaria, non è industriale e non è commerciale. E’ in crisi il modello al quale si sono ispirate le teorie economicistiche, che hanno annullato il valore morale del lavoro e il rispetto per la natura. Il fordismo ha sconfitto ideologie, ideali, filosofie e religioni, provocando le negatività di cui si parla. Se il PIL di un Paese non cresce, si parla di fallimento della sua politica. Si dà poca importanza ad alcuni effetti provocati dal tipo di crescita delle società, come l’aumento delle diseguaglianze, sia tra le persone che tra i territori, la distruzione ambientale, la concentrazione della ricchezza in poche mani e gli spostamenti incontrollati di popoli. La variazione annuale del PIL di un Paese influenza il suo prestigio internazionale. Da alcuni anni, si levano voci contro tali convinzioni. Alcuni opinionisti parlano della necessità di utilizzare il FIL (Felicità interna lorda) per giudicare la qualità della vita di una società. Secondo me, per iniziare a lavorare per un futuro armonioso e tranquillizzante, bisogno annullare tutte le certezze di quelli che scambiano l’aritmetica e la statistica per economia, senza sapere che l’economia comprende sociologia, valori religiosi, ideologie e valori morali. Dai tempi della rivoluzione industriale, si è pensato che per provocare sviluppo il capitale dovesse essere gestito solo dai privati, mentre lo Stato doveva pensare a creare i servizi per agevolare il loro operare e per assistere le categorie deboli della società. Nel nostro Paese, per molti decenni, questa mentalità è stata contrastata ed anche sconfitta, con una partecipazione dello Stato in molte attività economiche. Nella seconda Repubblica le aziende Statali o a partecipazione statale, sono stati svendute a privati. Il risultato sta sotto gli occhi di tutti. Veniamo ad oggi e poniamoci la domanda: Cosa bisogna fare per affrontare il futuro? Non esiste un Governo globale ed è anche difficile mettere d’accordo i Paesi che fanno parte dell’EU. Perciò, ogni Stato dovrebbe adeguare la sua politica ai “nuovi probabili scenari”. A tal fine, si può ipotizzare che nelle società future non si contrasteranno più imprenditori e lavoratori; che i gruppi sociali non saranno unitari, ma , al loro interno saranno polverizzati, concorrenti e conflittuali. La pandemia sta anticipando tali caratteristiche. Un esempio: Cosa hanno in comune un burocrate e insegnante? Cosa hanno in comune un’impresa industriale e un’impresa del turismo? Come non vedere il contrasto tra un ’impresa manifatturiera di un bene e un ’impresa importatrice dello stesso bene? Un’altra negatività è la diseguaglianza tra i cittadini. A differenza del passato, essa viene alimentata soprattutto dallo Stato, con la scandalosa differenza tra gli stipendi dei lavoratori, del braccio e della mente. Quanto malcontento covano quelli che percepiscono fino 1.500 euro al mese, sapendo che burocrati, militari, giudici e componenti di consigli di amministrazioni (Come INPS) percepiscono stipendi favolosi? Purtroppo, con gli ultimi Governi le cose stanno peggiorando: si parla, si scrive, ma non si cerca di apprendere.

Luigi Mainolfi