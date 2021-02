Ogni tanto si presentano occasioni, che mi spingono a rievocare ricordi e discussioni politiche del passato, quelle all’interno del mio partito e quelle con rappresentanti di altre forze. Il primo ricordo risale a quando avevo 10 anni. Alle elezioni politiche del 1948, la lotta era tra la DC e il Fronte popolare (PSI-PCI). Mio padre, segretario del PCI , mi utilizzava come portatore del secchio con la calce, che serviva per lasciare l’immagine di Garibaldi sui muri del paese. Un giorno, mentre stavo davanti casa, un democristiano mi disse:-Luigiè, lo sai che i comunisti mangiano i bambini? Dopo pochi mesi, mio padre partì per il Venezuela e, nel giro di pochi anni, lo raggiunsero mia madre e gli altri 7 figli. Io restai con mia nonna. Forse, l’esempio di mio padre, la condizione di figlio di emigranti, le condizioni del mio paese e l’amore per lo studio fecero maturare in me la passione per la politica. Il professore di economia, Palomba, fece il resto, facendomi capire che solo il binomio “valori cristiani–socialismo” poteva favorire il bene comune e costruire una società armoniosa. Negli anni’60, c’era una situazione politica leggibile: diversi partiti, ognuno con identità e nomi identificativi, come democristiano, liberale, comunista, socialista, socialdemocratico, repubblicano e missino. Tranne il PCI e il MSI, strumenti di ideologie, gli altri, come bussola, avevano “ideali”. Ben presto, mi convinsi che fare politica significava fare proposte per superare le negatività che rendevano la vita sociale insopportabile; ostacolavano lo sviluppo della società; favorivano lo sfruttamento dei lavoratori; alimentavano le diseguaglianze sociali e territoriali; costringevano i lavoratori ad emigrare. Il politico doveva, anche, creare strumenti democratici per far nascere e crescere attività economiche. Come esempio, avevo i cooperatori dell’Emilia Romagna. Intanto, mi accompagnava un’affermazione di mia madre: “ ‘O Prevet dice “fate quello che dico io, non fate quello che faccio io”. Diventò quasi un comandamento con il quale giudicavo e catalogavo i comizianti. Quando sentivo un oratore, cercavo, poi, di capire se era come un prete. Passavano i giorni e, mentre conoscevo persone motivate, che dimostravano coerenza con il loro credo politico, incontravo ripetitori di frasi fatte, simili agli attuali “costruttori di cimiteri di parole svuotate, banalizzanti e logorate”, come dice Monsignor Nunzio Galantino. Nel mio partito, c’era una componente, che si chiamava Sinistra, che si considerava più ortodossa rispetto al socialismo. Con le parole facevano fotografie, ma non costruivano proposte. Non erano temuti dagli avversari, che li consideravano elementi coreografici e innocui. Mi fecero diventare allergico alla parola sinistra, che considero ancora un mantello per coprire la mancanza di un modello di società, l’ozio operativo e l’opportunismo. Quanto incominciai ad avere responsabilità politiche provinciali, presi atto della presenza di gruppi, che usavano la geometria per qualificarsi: destra o sinistra. Io pensavo che “fare politica” volesse dire impegnarsi per far nascere, in un territorio al 70% agricolo e montano, Cooperative agricole, Cooperative di consumo, Casse di Mutualità, Casse Rurali, ecc. Mi impegnai in tal senso, trovando più oppositori (anche minacciosi) che sostenitori. Inoltre, ero convinto che le Amministrazioni comunali dovessero servire anche ad aiutare la nascita di iniziative cooperativistiche per la gestione di servizi e per valorizzare le risorse. Le mie convinzioni sono rimaste sogni. Ciononostante, con i partiti di una volta fare politica era esaltante, fiorivano convegni su argomenti di alto contenuto culturale e politico. Negli anni ’80, mi resi conto che il mondo stava passando dal bipolarismo USA-Russia al multipolarismo e le economie nazionali stavano cedendo il passo alla globalizzazione. Si avvertiva l’esigenza di adeguare la politica alle nuove e mutevoli condizioni. Invece di concretizzarsi tale necessità, arrivò l’esplosione del moralismo e del giustizialismo. Con la caduta del muro di Berlino si ebbe la fine del Partito comunista, che vide svanire le illusioni coltivate a seguito della crisi mortale della DC e del PSI. La concretizzazione delle privatizzazioni segnò la vittoria delle idee liberiste e diete inizio all’ essiccamento dei valori nobili, che rappresentavano i binari entro i quali i partiti si muovevano. I comunisti diventarono “Testimoni di Geova senza la Bibbia” e le altre sigle scomparvero. Al loro posto troviamo 5Stelle, PD, FdI, LEU, Articolo uno, Lega e Italia Viva (sigle insignificanti). Partiti liquidi senza un modello di società e senza programmi , ma, come sostiene Cassese, solo collocazioni negli schieramenti. E, quello che si sta verificando negli ultimi anni dimostra la debolezza della politica. La ricerca di persone al di fuori del Parlamento, per coprire la carica di Presidente del Consglio, dimostra che quando la geometria sostituisce la politica, si deve ricorre a inviati del Signore (Poteri forti). Speriamo bene, con moderazione.

Luigi Mainolfi