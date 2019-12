La vicenda della Banca Popolare di Bari, si aggiunge a quelle di altre Banche, salvate dallo Stato: Banca Etruria, Cari Ferrara, Cari Chieti, MPS, Antonveneta, Popolare di Vicenza, Veneta Banca e Carige. Secondo Mediobanca, altre 25 Banche sono a rischio. Le persone (azionisti, soci, obbligazionisti e risparmiatori) danneggiate dalle banche sono centinaia di migliaia. Le somme scomparse raggiungono una cifra astronomica. La Televisione ci ha fatto vedere persone disperate. E’ stato normale andare con la mente ai danni provocati dal caso ILVA; ai morti, a causa del crollo del Ponte Morandi; ai danni subiti dalle Casse dello Stato per tenere in vita l’Alitalia; a quelli subiti dai tanti territori, colpiti da violenti temporali. I giornali ci fanno sapere che la Camorra, la Mafia e la Ndrangheta hanno invaso anche il Nord. La Gabanelli, nel cercare di far capire le cause dei fallimenti di molte Banche, ha scritto che tra i diversi tipi di imprese c’è anche quello delle “imprese, che vengono create per farle fallire”.

Ciò, mi era noto, dal 1995, grazie a un amico, con precedenti nel mondo camorristico, dal quale si era allontanato, per ragioni sentimentali. Stavamo parlando delle imprese nate, grazie ai soldi del terremoto, che erano già in crisi o in regime fallimentare. Il mio amico, vedendo che non riuscivo a trovare le cause, mi disse: – Gigì, molte imprese nascono per fallire. Il fallimento fa arricchire, senza rischi, l’imprenditore. Abituato a valutazioni complessive, penso alle altre negatività, come i femminicidi, i fiumi di droga, l’aumento dei furti nelle abitazioni, il bullismo, i morti sulle strade, la fuga dei laureati all’estero, Comuni del Sud, che sembrano cimiteri, ecc. Diventa spontaneo porsi alcune domande: 1) Come giudicare la società italiana? 2) Quali sono le cause di questa degenerazione? 3) Cosa ci vuole per frenare e invertire la tendenza? Penso che le cause siano nate quando il populismo immorale sconfisse i partiti, che, pur con molti difetti, garantivano l’esistenza di valori caratteristici di una democrazia parlamentare. Negli anni 90 del secolo scorso, si diceva che era stata “buttata via l’acqua sporca con tutto il bambino”.

Un’espressione, che registrava un fatto, senza spiegarlo e senza far conoscere il ruolo dei “persuasori occulti” dell’opinione pubblica e i beneficiari degli effetti del giustizionalismo. Poiché, la politica attuale non offre argomenti utili alla riflessione per capire e non offre confronti illuminanti, mi sono immerso nei ricordi per cercare di capire la natura del processo in atto e le sue cause. Il primo aiuto l’ho avuto dai gialli psicologici, letti in gioventù. Impegnavano la mente e facevano diventare osservatori (cosa utile per capire). Utile anche quello che ripeteva mia madre: Il Prete a ‘ncopp’ Altare dice “Fate quello che dico io, non fate quello che faccio io”. Iniziai ad impegnarmi in politica e non ci volle molto per capire che molti si comportano come i Preti. La diffidenza aumentava, ma non diminuiva la mia ingenuità. Nemmeno il concetto di Andreotti “A pensar male, non si fa peccato e spesso si indovina”, riuscì a farmi diffidare di chi dichiarava, a parole, fedeltà a valori o a un’ ideologia. Il professore di Economia Politica, credente e laico, ci dimostrò che il tempo può trasformare il significato delle parole e far degenerare il bene in male. Faceva due esempi:1) Il significato della Virtù Carità da “tenere caro il prossimo” è diventato fare l’elemosina; 2) La Via dell’Amore, con il tempo, generò Sodoma e Gomorra. Alla fine, concludeva che, per ridurre la tendenza all’involuzione della società, per evitare che il male prevalesse sul bene e per procedere verso lo sviluppo della società, era utile il binomio valori cristiani – socialismo. Relativamente al processo in atto, parto dalla caduta del Fascismo.

All’indomani del 25 aprile 1945, le Forze Politiche si organizzarono, sotto la spinta del desiderio di libertà, di democrazia e della ricostruzione del Paese. Anche se erano diverse e ognuna aveva il suo modello di società, la differenza più importante politicamente e culturalmente si riferiva all’organizzazione del sistema economico e sociale ed era tra liberisti e socialisti. Anche se ero ragazzo, ricordo, grazie a mio padre, la passione e la serietà degli attivisti dei partiti. Confronto tra classi sociali, non tra persone. Con il passare degli anni, in modo subdolo, c’è stata la penetrazione della logica modernista, che non è modernità, e di quella consumistica e formalista. La passione è stata emarginata dall’interesse e gli imitatori dei Preti si sono moltiplicati. Il liberismo, dopo aver assorbito i suoi avversari, è stato sconfitto dal mercatismo, mentre il socialismo è stato indebolito dal compromesso storico. Sono scomparsi i modelli di società e si procede a “zonzo”. Speriamo che risorga il riformismo dei nostri padri politici.

Luigi Mainolfi