Manlio Rossi-Doria sosteneva che un territorio, se non valorizza le sue risorse, non uscirà dal sottosviluppo. Dalla costituzione dell’Unità d’Italia, si è cercato di dare al territorio nazionale degli strumenti per il suo sviluppo. Fino agli anni ’60 del secolo scorso, ebbe prevalenza una logica nazionale. Con l’istituzione delle Regioni, si voleva dare ai territori la possibilità di programmare il loro futuro, anche perché le condizioni economico-sociali incominciavano a modificarsi con una certa velocità, che, però, non era uguale per tutte le zone. Il che rendeva difficoltoso “guidare dal centro”.

E’ bene ricordare che alle Regioni fu assegnato il ruolo di Ente di programmazione, non di governo. Nella stessa logica, dopo i risultati del censimento del 1971, che fece conoscere l’entità della desertificazione dei territori collinari e montani, su iniziativa di Rossi-Doria, furono istituite le Comunità Montane. Anch’esse, come Enti di programmazione. Negli anni successivi, in sintonia con la logica ridicola del “ quando non si sapeva come risolvere un problema, si creava una commissione”, furono creati altri Enti, con Presidenti e consigli di amministrazione. Adesso sul territorio irpino abbiamo: 1) Cinque Comunità Montane, prima dell’accorpamento ingiustificato della Partenio con quella del Vallo Lauro-Baianese erano sei; 2) quattro GAL, Gruppo di azione sociale, strumento di programmazione, che riunisce tutti i potenziali attori della sviluppo; 3) otto Piani di zona sociali, strumento fondamentale per promuovere il benessere sociale; 4) due Parchi regionali, Partenio e Terminio, di cui non si capisce la ragione della loro nascita, avendo scopi quasi identici a quelli delle Comunità Montane; 5) 123 Pro Loco, i cui scopi stanno nel nome “ a favore del luogo”. Con tutti questi enti e le ingenti somme impegnate, l’Irpinia dovrebbe essere un Eldorado. Purtroppo, non è così. Perché? E’ mancato un luogo e un “condominio di cervelli”, atto a predisporre un piano di sviluppo provinciale. Un piano serio non può essere la sommatoria di iniziative poste in essere da Enti monovalenti e non comunicanti, affidati, il più delle volte, a incompetenti, motivati solo dalla volontà di aggredire somme stanziate dalla Regione, dallo Stato e dall’E.U.

Da Segretario Provinciale del PSI e, poi, da Capogruppo al Consiglio Provinciale, proposi la costituzione del Comitato Provinciale per lo sviluppo, che doveva essere costituito da economisti, con il compito di elaborare un Piano di sviluppo provinciale. Purtroppo, “le sciabole stanno appese e i foderi combattono”. Un altro episodio mi spinse ad insistere. La Regione aveva istituito i Patti Territoriali, che prevedevano il finanziamento di iniziative economiche. In una riunione, presso l’Amministrazione Provinciale, alla quale partecipò Borgomeo, che tentò di illustrare i vantaggi dello strumento, feci le mie osservazioni. Avevo costatato che una RSL, con un capitale di appena 20 milioni di lire, chiedeva un finanziamento di 3,5 miliardi di lire. Chiesi a Borgomeo, se la cosa era normale e chi aveva dato il parere positivo al Progetto. Mi fu risposto:- Il Banco di Napoli. Il quale aveva avuto l’incarico, dalla Regione, di valutare i progetti e le Società richiedenti il finanziamento. Feci notare che ci stavamo comportando come alleati della Banca, non come politici. Inoltre, non capivo perché, la Banca, dopo aver espresso pareri postivi, chiedeva una fideiussione, per garantirsi. Chiesi di fare giudicare i progetti da esperti. Come al solito, restai solo. Intanto, la RSL, ebbe la prima trance e, dopo alcuni anni, fallì. Nel PIP di competenza è rimasto il manufatto, che ospita solo gli uccelli. Non mi risulta che le altre iniziative finanziate abbiano avuto successo. C’è da impazzire se sommiamo le aree PIP, tolte all’agricoltura e diventate zone per rifiuti.

Ancora, da Presidente della Comunità Montana, resomi conto che lo Statuto del Parco del Partenio era quasi identico a quello della Comunità Montana; che il territorio non aveva un’estensione, tale da giustificare la nascita di un Parco; che mancava la manifestazione della volontà delle amministrazioni, cercai di bloccare l’iniziativa. Manifestai le mie considerazioni in un Convegno a Summonte. Il giorno seguente, il Professionista promotore, che era del nolano, venne da me e mi fece capire che il Parco era solo uno strumento per avere finanziamenti. Le cose andarono come disse lui, anche se con qualche problema giudiziario. Da quando le Province sono diventate delle Enti “disabili”, le cose sono peggiorate. Un fatto è emblematico. Se un signore può sommare tre responsabilità ( Sindaco, Presidente di Comunità Montana e Presidente di Provincia) si dimostra la leggerezza delle funzioni e l’assenza dell’impegno programmatorio. Intanto, le condizioni socio-economiche peggiorano. Spero di venire a conoscenza dei costi sopportati dalla Comunità e dei risultati prodotti dai vari Enti e dai vari strumenti.



Luigi Mainolfi