Il deputato di Forza Italia Diego Sozzani è stato salvato dall’arresto da 49 franchi tiratori, fra renziani e Pd. Parliamo di un ingegnere di 58 anni,deputato dal 2018,Trattasi di un novarese Responsabile Infrastrutture di Forza Italia,deputato dalle elezioni del 4 marzo 2018.Laureato in Ingegneria Idraulica presso il Politecnico di Torino,è specializzato in ingegneria ambientale.L’Aula della Camera ha negato l’autorizzazione all’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei suoi confronti.La cosa ha provocato una spaccatura politica dei giallorossi.Secondo un interessante commento di Ettore Maria Colombo i Renziani hanno voluto dare,subito,una prova della loro esistenza in vita:noi ci siamo e contiamo,voto dopo voto,è stato il messaggio.Nelle truppe di Matteo Renzi ci sono 41 parlamentari che a Montecitorio potranno costituire un gruppo autonomo poichè è soddisfatto il requisito richiesto di un numero di deputati superiore a 20.Al Senato,in base al nuovo regolamento in vigore per la costituzione di un gruppo,servono due requisiti:il numero degli aderenti,almeno di 10,e un simbolo che deve essere stato presentato alle elezioni e deve aver prodotto eletti.La componente renziana non soddisfa il requisito del simbolo,quindi la soluzione è ottenere una deroga al regolamento dal presidente del Sento o,in alternativa,chiedere al presidente del PSI,senatore Riccardo Nencini,oggi nel gruppo Misto,di concedere il simbolo del PSI.Il nuovo gruppo vedrebbe quindi l’adesione di Nencini e porterebbe la doppia denominazione Psi-Italia Viva.I 13 senatori che aderiranno,oltre a Renzi sono: Bonifazi, Bellanova, Faraone, Sudano, Magorno, Garavini, Comincini Ginett, Cucca, Marino, Grimani. In più,l’azzurra Donatella i Conzatti. In tutto 15. Matteo Renzi auspica che i suoi attuali 41 parlamentari verranno affiancati fino a raggiungere 50 unità.

Manfredi Villani