Dalla pubblicazione mensile del CIFI(Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani) “La Tecnica Professionale” N.4/Aprile 2019 evidenzio questa breve memoria di Sergio Pascolini per far sì che soprattutto per i giovani d’oggi funniculì funniculà non resti solo un pallido ricordo.

Quel trenino in cima al vulcano portava dal lontano anno 1880 i turisti n’coppa o vulcano.Dopo varie trasformazioni infrastrutturali nel 1984 l’ultima seggiovia fu fermata per sempre.La storia del Vesuvio ascende all’epoca dell’Eocene.Nato come vulcano insulare nell’ampio golfo di mare che penetrava entro i rilievi calcarei dell’Appennino Campano si saldò alla terraferma nel Pliocene.Più tardi,sempre in tempi preistorici,una potente eruzione lo avrebbe ridotto all’altezza attuale (1281 metri) lasciandovi alla sommità un enorme cratere di sprofondamento.Oltre alla storica eruzione del 79 d.c. durante la quale rimasero sepolti Plinio il vecchio e con lui migliaia di persone,vi furono poi ulteriori eventi eruttivi disastrosi nel 1631,nel 1799 e nel 1906.Nell’oleografia della prima ferrovia nazionale,la Napoli-Portici del 1839,un ruolo fondamentale nella rete dei trasporti pubblici partenopei è assolto dalla Circumvesuviana,la linea che gira ad anello attorno al Vesuvio.Ma autentico vanto ed orgoglio dei napoletani,gioiello che tanta gente ha amato e ammirato a cavallo di ‘800 e ‘900 era “lei”: funniculì funniculà , la gloriosa funicolare del Vesuvio che nell’800 era l’unico impianto di risalita al mondo operante su di un vulcano attivo.

Manfredi VIllani