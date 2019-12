“Dopo tanti anni in cui si parla della riqualificazione dei Navigli lombardi, è arrivato il momento che la Regione intervenga con risorse proprie in conto capitale per la riqualificazione della rete dei Navigli con particolare riferimento agli interventi per il ripristino della navigabilità.”

Sull’argomento è intervenuto Roberto Biscardini Presidente dell’Associazione Riaprire i Navigli che ha aggiunto: “Milano può fare la sua parte con le sue risorse per riaprire i suoi Navigli. La Regione intervenga su tutto il resto del territorio. Il ripristino della navigazione dei nostri Navigli sarà fonte di importanti vantaggi anche economici per tutto il territorio regionale. Non si può lasciar passare altro tempo. Bisogna programmare un investimento pluriennale per il ripristino di tutte le Conche oggi dismesse e per l’eliminazione degli attraversamenti a raso. Penso che in tre anni si possano affrontare tutti gli interventi necessari, ma bisogna iniziare subito. I convegni, gli studi e le parole non bastano più. Con questa richiesta vogliamo interpretare le aspettative di tutte le Amministrazioni locali che si affacciano sui Navigli e che da anni chiedono il sostegno della Regione”.

Manfredi Villani