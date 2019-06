Compie dieci anni l’Alta Velocità ferroviaria italiana.L’infrastruttura delle Ferrovie dello Stato,insieme alle Frecce di Trenitalia,ha cambiato il Paese,rivoluzionando il viaggio e lo stile di vita delle persone.A Milano il 3 giugno 2019 sono state avviate le celebrazioni per l’anniversario con l’intervento dell’AD del Gruppo FS Gianfranco Battisti.Dalla cartella stampa di FS NEWS apprendiamo per l’occasione che con 300 milioni di passeggeri da dicembre 2009 ad oggi ,il viaggio della metropolitana d’Italia continua con più collegamenti e più servizi,insieme all’attenzione costante per i bisogni e le esigenze di chi sceglie Trenitalia per i propri spostamenti.Insieme ai trasporti delle merci e quelli locali l’Alta Velocità ha avuto enormi benefici anche su PIL,occupazione,turismo e mercato immobiliare dei centri urbani,oltre che per la sostenibilità ambientale con una forte riduzione delle emissioni di CO2.La più grande infrastruttura del Dopoguerra,insieme all’Autostrada A1 Milano-Napoli,conferma così il ruolo storico delle Ferrovie italiane nell’unire il Paese e connetterlo fra le principali aree urbane.I dieci anni suddetti sono stati ripercorsi insieme agli AD delle principali società operative di settore:Maurizio Gentile per Rete Ferroviaria Italiana,Orazio Iacono per Trenitalia e Aldo Isi per Italferr.Con la presentazione del nuovo orario estivo di Trenitalia nel 2019 entreranno in servizio 109 nuovi treni regionali e vengono confermati 437 treni al giorno e 190 nuove fermate,per fare il punto sullo stato di attuazione del piano di potenziamento del trasporto locale.Un piano che prevede la fornitura complessiva di 600 nuovi treni.L’Amministratore Delegato Gianfranco Battisti ha anche promesso di terminare entro il 2026 i lavori per l’Alta Velocità tra Roma-Bari,Le due città saranno raggiungibili in tre ore mentre da Napoli a Bari ci vorranno due ore.Sulla linea Alta Velocità Napoli-Bari il 29 marzo 2019 è stata aggiudicata la gara per la tratta Apice-Hirpinia.I lavori sono stati assegnati al consorzio formato da Salini Impregilo,Astaldi,Rocksoil,Net Engineering e Alpina.La gara ha valore economico di 608 milioni di euro.E’ stato infatti assegnato l’appalto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori del primo dei due lotti funzionali della tratta Apice-Orsara.I lavori riguarderanno la nuova sede ferroviaria comprese le opere civili connesse,l’armamento ferroviario,la trazione elettrica e le sottostazioni elettriche per l’alimentazione dei treni nonché la realizzazione della nuova stazione Hirpinia in Provinia di Avellino.Si aggiunge così un altro importante tassello nell’ambito della realizzazione della nuova linea Napoli-Bari,che conferma l’accelerazione dei vari step dell’iter autorizzativo per la tratta Hirpinia-Orsara ed Orsara-Bovino.I bandi di gara relativi agli ultimi lotti rimanenti saranno pubblicati entro il 2020.La nuova line Napoli-Bari,del costo complessivo stimato di circa 6,2 miliardi di euro,è parte integrante del Corridoio Ferroviario Europeo TEN-T Scandinavia-Mediterraneo,ha ottenuto di recente-primo progetto ferroviario al mondo-il massimo livello di certificazione di sostenibilità Envision(Platinum) per la tratta Frasso Telesino-San Lorenzo Maggiore.Nel 2026 come da promessa dell’AD Gianfranco Battisti,alla conclusione dei lavori,sarà possibile andare da Napoli a Bari in 2 ore e da Bari a Roma in 3 ore ,facilitando gli spostamenti fra le tre metropoli.L’attivazione per fasi dei nuovi tratti di linea comporterà riduzioni dei tempi di viaggio progressive.Anche la disponibilità futura del materiale ferroviario di Alta Velocità si sta adeguando:Trenitalia ha affidato la costruzione di 14 nuovi Frecciarossa 1000 a Hitachi Rail e Bombardier Transpotation Italy per un valore economico di 575 miliardi di euro,incluso il full service manutentivo per 10 anni.I 14 Frecciarossa 1000 saranno realizzati negli stabilimenti italiani delle due società,garantendo un forte indotto dal punto di vista economico e occupazionale per il settore industriale in Italia.

Manfredi Villani