Il venerdì 17 luglio 2020 venne redatto e siglato un accordo CEI-FERROVIE DELLO STATO per l’assistenza pastorale nelle chiese delle stazioni ferroviarie.La convenzione evidenzia l’importanza del servizio religioso,morale e formativo svolto dai cappellani e dai loro collaboratori,chiamati a farsi prossimi a quanti lavorano nel comparto ferroviario.Con la Convenzione fra Conferenza Episcopale Italiana e Ferrovie dello Stato Italiane si garantisce la presenza dei cappellani per l’assistenza pastorale del personale ferroviario,delle loro famiglie e dei fedeli che frequentano le chiese nelle stazioni.La Convenzione,firmata da Gianfranco Battisti,Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo Fs Italiane,e dal Cardinale Gualtiero Bassetti,Presidente della CEI,evidenzia l’importanza del servizio religioso anche per coloro che viaggiano.Valore che include i ritiri spirituali,pellegrinaggi,cerimonie,incontri di formazione e di confronto su questioni organizzative,metodologiche e pastorali

Le Ferrovie dello Stato Italiane si impegnano ad assicurare la manutenzione delle chiese negli impianti ferroviari,favorire la libera partecipazione dei dipendenti a celebrazioni e manifestazioni religiose,autorizzare l’allestimento del presepio aziendale nella sede centrale e sul territorio.Attualmente sono 36 i luoghi destinati al culto ubicati nelle stazioni.Cappelle più o meno grandi si trovano infatti ad Acireale, Agrigento, Alessandria, Ancona, Avellino, Bari, Bologna Centrale, Cagliari, Caltanisetta Centrale, Canicattì, Catania Centrale, Ceprano-Falvaterra, Cosenza, Enna, Firenze, Foggia, Foligno, Formia-Gaeta, Genova, Messina Centrale e Marittima, Milano, Napoli, Palermo Centrale e Palermo Notarbartolo, Reggio Calabria Centrale, Roma Termini e Roma Tiburtina, Taranto, Terni, Torino, Torre Annunziata Centrale, Trieste Centrale, Udine, Verona, Villa Literno, Villa San Giovanni.

Questo riepilogo dei luoghi di culto delle Stazioni Ferroviarie rappresenta un primo passo di sviluppo per tutti i terrori e località di lavoro del Gruppo Fs Italiane.

Manfredi Villani