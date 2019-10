La linea ferroviaria Napoli-Portici il 3 ottobre 2019 ha compiuto 180 anni. Per l’occasione dal 3 al 6 ottobre eventi e iniziative si stanno svolgendo presso il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Parliamo di festeggiare la prima ferrovia italiana nata il 3 ottobre 1839.Fra gli eventi in programma ci sono l’inaugurazione del circuito del “Vapore Vivo”-riproduzione di un treno a vapore in miniatura-il convegno “Dalla produzione al Museo”,ovvero dall’operaio all’architetto,performance musicali e teatrali,visite itineranti e appuntamenti dedicati ai più piccoli.In particolare,i visitatori potranno assistere ai concerti della Banda della Nato,di quella dei Carabinieri e del duo musicale Le Ebbanesis,allo spettacolo L’attore di Massimiliano Masiello e a balli e sfilate in abiti dell’800.Ai bambini sono dedicati lo spettacolo Una favola lunga 180 anni e l’iniziativa Un mondo di avventure con il Trenino Thomas.Infine sarà prodotto e diffuso uno speciale annullo filatelico postale.

Manfredi Villani