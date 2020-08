Dal Gruppo ITALFER delle Ferrovie dello Stato Italiane è stato redatto il progetto definitivo del potenziamento tratta Milano -Pavia.I luoghi interessati agli interventi sono localizzati nella Regione Lombardia e riguardano i territori dei Comuni di Milano,San Donato,San Giuliano,Locate Triulzi,Opera.Pieve Emanuele e Lacchiarella in Città Metropolitana di Milano nonché il territorio dei Comuni di Giussago,Siziano,Bornasco,Borgarello e Pavia in Provincia di Pavia.Contestualmente diffuso l’avvio del procedimento volto all’apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione-ex art.11 del DPR 327/2001.Il progetto evidenzia la necessità del quatruplicamento dei binari della linea ferroviaria finalizzata a:Separazione del traffico suburbano dal traffico regionale e dal traffico a media-lunga distanza,sviluppo della linea S13,velocizzazione dei tempi di percorrenza e rilancio del trasporto merci.La linea ferroviaria Pavia-Milano assorbe un altissimo indice di traffico,caratterizzato da diverse modalità operative:pendolarismo suburbano,pendolarismo regionale,pendolarismo dal Piemonte-Liguria-Emilia,flussi a media-lunga distanza e transito merci.Nel corso degli ultimi anni RFI(Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane) ha attuato diversi interventi preliminari:Eliminazione passaggi a livello,costruzione di sottopassi pedonali nelle stazioni di Locate Triulzi e Villamaggiore,bypass di Chiaravalle. Interventi utilissimi ma purtroppo insufficienti per un reale efficientamento della linea e per l’eliminazione delle problematiche di circolazione.Il tracciato costituisce parte della tratta lombarda della direttrice Ventimiglia-Genova-Milano-Chiasso.Questa linea attraversa altresì l’area densamente abitata dell’hinterland Sud di Milano,ed è quindi interessata oltre che dal traffico di lunga percorrenza,anche dai treni metropolitani e regionali che ogni giorno trasportano migliaia di pendolari.La potenzialità teorica dell’intera tratta Milano-Genova è di 260 treni/giorno,mentre l’offerta programmata raggiunge i 161 treni/giorno,suddivisi in 95 passeggeri e 66 merci.Con questo progetto potrebbe realizzarsi una nuova stazione lungo la Milano-Pavia:si tratta del nuovo impianto di OPERA.Come luogo individuato il quartiere Zerbo dove potrebbe nascere la nuova stazione.Il quartiere Zerbo-dice Antonio Nucera,Sindaco di OPERA-è una zona che ha ancora una vocazione produttiva e quindi facilmente raggiungibile anche per eventuali trasporti di merci.Il costo del potenziamento progettato è di circa 900 milioni di euro,dei quali 250 milioni per la realizzazione del primo lotto(Milano Rogoredo-Pieve Emanuele).A Pieve Emanuele inizialmente si attesterà anche una seconda linea S per Rogoredo.

Manfredi Villani