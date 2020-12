Colpo di scena alla Cassazione alla prima udienza del 2 dicembre 2020:il procuratore generale della suprema corte ha infatti richiesto l’annullamento della condanna per Mauro Moretti,ex ad di Fs e Rfi,con rinvio ad altra sezione della corte d’appello penale di Firenze.Dopo la requisitoria sono seguiti gli interventi degli avvocati delle parti civili e dei legali degli imputati, venerdi (4 dicembre) sarà la volta della camera di consiglio.La sentenza con rinvio è prevista massimo per sabato 5 dicembre 2020.Il procuratore generale ha anche chiesto un nuovo processo per Francesco Favo,ex responsabile certificazione sicurezza per Rfi e per gli ex dirigenti Rfi Giovanni Costa e Giorgio Di Marco. L’accusa ha poi chiesto la conferma delle condanne a sei mesi di reclusione inflitte a Vincenzo Soprano(ex ad di Trenitalia) e a Michele Mario Elia(ex ad di Rfi) e delle società straniere che si occupavano della manutenzione dei carri merci,e di alcuni tecnici delle officine tedesche dove si effettuava la revisione dei mezzi. La requisitoria ha colto i punti deboli della sentenza,accogliendo la linea dei famigliari delle vittime,ha commentato Franco Coppi,difensore di Mauro Moretti. Dalla scheda della strage di Viareggio si evidenzia che avvenne poco prima di mezzanotte del 29 giugno 2009.

Manfredi Villani