La pandemia oltre ad aver messo in luce tutti i problemi del paese sta mettendo in crisi anche la vita democratica all’interno dei partiti, stabilità dagli statuti scritti a norma delle leggi. Non mi interessa parlare degli altri partiti, voglio parlare del nostro, voglio dare voce a tutti quei nostri iscritti che si domandano come sia possibile che il partito sia diventato così ininfluente nella politica italiana. Certo non potrò mai convincere quelli che pensano alla politica in modo autoreferenziale, una sorta di malattia che sembra aver attecchito anche da noi. Chi non riesce a rendersi conto che non serve a nulla raccontarci come siamo bravi, decantare al nostro interno le lodi dei capi di turno non capisce che senza il coraggio di assumere una qualsivoglia posizione politica non potrai mai avere alcuna visibilità.

Dobbiamo solo al nostro Senatore, al direttore dell’Avanti e all’attivismo di Bobo la nostra visibilità. Non esiste un giornale né uno straccio di TV che parla di noi socialisti. Negare questo è negare la realtà. Lo so che la gente, molti yes man pronti a dire si al capo di turno, mi risponderanno, come potrebbe fare Luigi Iorio, che i miei sono solo attacchi personali perché non sono più in segreteria, ma è quello che pensa un mare di iscritti. Certo lo stesso Iorio che votava da solo, con il sottoscritto, contro alcune scelte anche allora sbagliate, forse oggi non scriverebbe che tutto va bene e che chi non ci segue è contro l’unità del partito. Avrei voluto leggere da parte del partito e del suo segretario parole come queste: “Renzi spesso opera stop and go incomprensibili, questa volta però pone questioni vere che condividiamo, crediamo che questa compagine così com’è non serva al paese, perché crediamo serva una personalità come quella di Draghi che possa dare speranze agli italiani”. Perché serve Draghi? Perché una Germania senza la guida della Merkel, costringerà la commissione a ripristinare le regole di bilancio antecedenti la pandemia, perché un governo che continua a legiferare ad esempio 138 bonus a pioggia, non da garanzie di come i 209 miliardi del Next generation EU possano venir utilizzati così come previsto dalla commissione. Perché statalizzare l’economia usando Cdp è un’operazione pericolosa, Cdp non è una banca, ma l’insieme dei risparmiatori che investono nei titoli postali, e perché Cdp reti ha un socio dominante che si chiama State Grid ché è la più grande azienda del mondo nel settore reti tic ed è cinese.

Perché gli americani non permetteranno mai che vi sia la minima possibilità che le informazioni strategiche della Nato possano venire a conoscenza dei cinesi. Perché quello che è successi in America è inquietante, ma non è escluso che a marzo in Italia possano esserci, a fine blocco dei licenziamenti, rivolte sociali, e solo una guida autorevole e unitaria può garantire che nessun italiano possa rimanere indietro. Perché in questo paese esiste una distonia di crescita fra il nord e sud, ma questa non può portare a una decrescita del nord industriale che produce il 50 per cento del PIL. Il sud non può crescere rimettendo in campo la filosofia delle cattedrali nel deserto e delle casse del mezzogiorno, ma ha la grande occasione di diventare una specie di Silicon valley ,creando una forte sinergia fra le università e quelle start up attive nell’innovazione tecnologica che stanno nascendo e potrebbero svilupparsi con una decontaminazione zero non 30 per cento per i primi tre anni. Si potrebbe ricreare un apposito ministero del turismo con portafoglio che possa investire e valorizzare lo splendore culturale e paesaggistico del nostro sud. Siamo seri, non lo può nemmeno ipotizzare un governo totalmente inadeguato come questo. La strada è una sola e va percorsa senza se e senza ma.

Marco Andreini