La politica fatta sui social non è altro che propaganda, eterna propaganda. Internet è un grandissimo mezzo di comunicazione, una comunicazione che però a mio parere è stata trasformata, mutata, in una sorta di ring virtuale tra tifoserie, dove screditare l’avversario è l’obbiettivo primario per alcuni. La politica non è tifo da stadio, la politica deve essere quello strumento che migliora la vita dei cittadini.

Il mio augurio per il 2019 è assistere ad un cambiamento radicale della politica in Italia, dove ogni singola persona possa contribuire al bene del proprio paese. Solo così il paese potrà migliorare per il bene dei nostri figli ai quali abbiamo l’obbligo di lasciare una vita ed un mondo migliore.

Buon Anno a tutti.

Marco Rapo

Socialisti Rocca di Papa