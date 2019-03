Caro direttore,

mentre indicazioni stradali nel Comune di Cavriago ed una in Via Antica – Codemondo (RE) indicano PARCO PERTINI, in quel parco ora si fanno i “Giochi di guerra”. Ritenendo doveroso rendere “giustizia” al Presidente più amato dagli italiani, il cui monito era “svuotate gli arsenali, riempite i granai”, sabato 9 marzo ore 11,00 coprirò il cartello stradale “Parco Pertini” che si trova all’inizio di Via Antica (dove c’è il semaforo) a Codemondo. lo farò pubblicamente auspicando che poi il Comune di Reggio Emilia lo rimuova.

Un cordiale saluto

Mario Guidetti

Socialista Prampoliniano – ex Presidente Circ.ne III