Compagni e compagne, oggi è un giorno come gli altri, il primo di Marzo. Nulla di speciale. A parte il ricordo di essere nato 37 anni fa. In tutti questi anni tante cose sono cambiate. Sono cambiate le persone e con loro i partiti politici. Non mi ritengo un esperto di politica, ma da lavoratore, che da più di 20 anni versa i contributi, mi sembra che le cose non vadano nel verso giusto.

Dov’è finita la sinistra, quella sinistra vera, dalla parte dei più deboli, degli anziani, dei lavoratori? Dove sono i “rossi” pronti a battersi contro il “padrone” che ci opprime e che ci hanno reso fieri di essere lavoratori italiani? Dov’è finita la sinistra patriottica che pensa alla sicurezza dei confini, al decoro urbano, al rispetto delle regole.

Nessuno si ricorda di Bettino Craxi e Sigonella? Ci siamo persi per strada, per inseguire ideali di moralismo forzato e per far parte di un’Europa sbagliata. Ora i padroni stanno a sinistra e i lavoratori a destra. Il mondo alla rovescia?! Troppo spesso sento dire: “Prima gli italiani!” Allora mi chiedo: “Quali italiani? Quelli che spacciano, rubano e uccidono?” Qualcuno la pensa diversamente e preferisce difendere e accogliere i migranti… Quali migranti? Quelli che spacciano, rubano e uccidono? L’Italia è divisa in due e la sinistra non riesce ad essere determinata e credibile. Squadra che vince non si cambia, ma noi continuiamo a perdere, mi sembra giunto il momento di cambiare.

I congressi del PD e del PSI sono alle porte. Assisteremo di nuovo a opere di “catechismo” o vedremo finalmente, di nuovo, dopo tanto tempo, una vera sinistra combattiva e dalla parte del popolo? Non ci resta che aspettare. Nel frattempo chiedo come regalo di compleanno, una sinistra di sinistra che fa cose di sinistra. E non la brutta copia della DC.

Nicola Comparato