Lettera inviata da Nicola Zoller al giornale “La Stampa” a commento di un articolo dedicato al 150° anniversario della nascita di Lenin

“A Gianni Riotta va un particolare ringraziamento per averci offerto – su LA STAMPA di mercoledì 22 aprile 2020 – una informazione precisa su “Lenin e i suoi fratelli” ricordando il giudizio dello scrittore Aleksandr Solženicyn, che sbugiardò tanti tentativi di politici e storici di salvare il “lenismo” dalla tombale condanna che merita: «Non è mai esistito lo stalinismo. Lo inventò il nuovo leader dell’Unione Sovietica Nikita Krusciov per addossare i difetti centrali del comunismo a Stalin e la mossa riuscì. In realtà fu Lenin a fondare la struttura politica russa, ben prima che Stalin arrivasse al potere».

Mi si permetta tuttavia di rilevare che la ripetuta menzione all’assalto del Palazzo d’Inverno su ordine di Lenin, potrebbe lasciar intendere che quella sia stata la “presa” decisiva di un baluardo zarista: chiaramente non per Riotta, ma per il lettore medio resta infatti nella mente quella insistita propaganda comunista – veicolata con film e libri celebri – secondo cui i bolscevichi con quell’azione avrebbero abbattuto il vecchio potere. Ma da quel Palazzo lo zar era stato sloggiato da tempo con la rivoluzione democratica, non dell’Ottobre rosso, ma del Febbraio 1917, quando i bolscevichi erano assenti da quegli avvenimenti: Lenin, ad esempio, se ne stava a Zurigo. Rientrato poi in Russia con l’aiuto dei nemici tedeschi, Lenin contrastò il governo provvisorio che si era costituito dopo la caduta dello zar fino appunto all’assalto emblematico del Palazzo d’Inverno: da lì non venne cacciato lo zar, ma il governo presieduto dal socialista Aleksandr F. Kerenskij, avvocato antizarista e esponente di quel Soviet di Pietrogrado che costrinse lo zar alle dimissioni mentre Lenin era ancora in Svizzera”.

Nicola Zoller