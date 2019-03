Gent.ma,

grazie ancora una volta della tua disponibilità. Sono parzialmente soddisfatto della riunione di ieri sera. Speriamo che sia una base di ripartenza (anche se debole…sono mancati tre exiscritti…) se questa riunione fosse avvenuta tre anni orsono quando ho cominciato a proporla…al segretario locale del partito che però voleva un giovane bello e che piacesse alle donne … perché doveva fare immagine indipendentemente dai contenuti e gli ammnistratori che erano ed oggi lo sono di più, lontani dall’idea di rinascita della politica e del partito…

Il comitato di zona non esisteva già più da tempo dissolto dalle lotte di potere locale sul nulla . I rassegnati erano come oggi rassegnati… e sono andati via via aumentando sotto i colpi della propaganda di una destra aggressiva ed in crescita..Io credo che noi non siamo un caso a parte ma la realtà del partito ovunque in Italia….. comunque coraggio ed avanti …facciamo con quello che abbiamo non aspettandoci da Firenze o da Roma soluzioni per il nostro territorio che non possono venire. Se lavoriamo bene con passione recupereremo i tanti compagni dispersi e delusi impegnandoli su cose concrete e vicine sul territorio.

L’idea socialista c’è sempre manca l’organizzazione e la struttura Colpa dei nostri dirigenti ed anche nostra a tutti i livelli. Se vuoi continuare gent.le segretaria cerca di avere un direttivo provinciale che lavora e non sulla carta( sono poche le presenze su 50 membri così non può funzionare. Inoltre importante è riattivare i rapporti con i sindacati , le categorie…. la cultura,l’informazione Come è possibile che con tutti gli avvocati che abbiamo non si riesca neppure ad inviare una new letters mensile. agli iscritti ( anche se una parte non l’avrebbe ricevuta perché analfabeti dei nuovi mezzi di comunicazioni smarfone e compiuter) Insistendo si possono recuperare vari compagni delusi ed abbandonati dal partito…non dobbiamo aver paura di chi si è ritirato nel proprio privato schifato dagli scandali e dall’incoerenza e dall’ignoranza storica politica amministrativa. che ha avvolto il paese e le nostre comunità in questi ultimi venti anni( dai tempi di Craxi e Berlinguer che visti oggi erano dei giganti politici. Certo una situazione sospinta ed incoraggiata dalla destra ma non contrastata da una sinistra incapace di reagire e di innovarsi in italia e nel mondo che non ha reagito in tempo al fenomeno delle migrazioni della globalizzazione della finanza creativa che aumenta le differenze tra paesi ricchi e poveri.

lo sfruttamento delle materie prime l’uso distorto delle scoperte scientifiche La sinistra del futuro deve ripartire da questi problemi se vuol recuperare credibilità e voti. Ci vorrà del tempo. Tenendo ben fermi i propri ideali uguaglianza, solidarietà giustizia sociale lavoro in una parola c’è da recuperare cultura politica senza discriminazioni. ed esclusioni. Auguriamoci che la preparazione dei futuri congressi, a tutti i livelli servano per riorganizzare il glorioso partito socialista e tutta la sinistra .

Rino Capezzuoli

Socialista chiantigiano