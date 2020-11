Nel momento in cui gli italiani sono attanagliati dal secondo lockdaun causa covit Io vorrei riflettere su di un tema storico che per me è importante quanto il virus e che se non si affronta forse non riusciremo a venir fuori neppure dalla pandemia, mi riferisco al” costo della politica.” Non sto a rifare la storia che questo problema ha visto nel nostro paese nel passato dal feudalesimo, al clientelismo ,al finanziamento di stato, alle ruberie legalizzate e personali ma” mai risolto”. Questa situazione ha portato la nostra democrazia alla crisi attuale ed al distacco della politica dai cittadini insieme al decadimento dei principi ispiratori della nostra repubblica ed al prevalere delle forze di destra, mentre coloro che volevano regolare questo problema negli anni ottanta sono stati messi da parte così come è finita in minoranza la sinistra nel suo insieme non solo in Italia ma nel mondo Si, perché questo è un problema mondiale di tutte le democrazie certo non dei sistemi dittatoriali o non democratici o dei popoli che non sono ancora giunti ad avere coscienza di questo problema. Se non si affronta questo problema” sarà difficile fare progressi veri” in Italia e nel mondo sulla via della civiltà e della solidarietà umana. Poiché se non si mette ordine su questo tema continuerà il disordine nelle istituzioni e non si risolveranno i problemi che attanagliano le nostre comunità, ritardi ingorghi, distorsioni ruberie, preminenza delle lobbies economiche ecc. .Vedete la pandemia sta facendo prendere coscienza ai cittadini più attenti di queste problematiche istituzionali dopo decenni di latitanza si torna a parlare di programmazione nella scuola , nella sanità sotto l’emergenza covid della necessità di un rilancio dell’ educazione civica nelle scuole tra i nostri giovani talmente coinvolti nelle nostre società del” benessere apparente” da dimenticare i principi fondamentali di civiltà, non solo politici e democratici. Certo la pandemia con i suoi dolori ci costringe tutti a frenare lo slancio economico dei nostri portafogli ed a mettere in fila esigenze essenziali di cui ci eravamo scordati : salute , cultura , solidarietà, istituzioni ecc. in una parola politica. Certo solo una piccola parte del nostro popolo comincia poiché costretto a prendere coscienza di questi problemi mentre la pandemia fa emergere le profonde ingiustizie della nostra società nascoste fino ad oggi dal falso benessere della falsa economia che ci stanno distruggendo e riemerge piano piano fra la gente comune l’importanza di istituzioni oneste, efficienti, capaci di affrontare il futuro. la democrazia ha i suoi tempi come diceva un grande politico italiano del passato” In democrazia tutto si muove ma nulla funziona od è lineare” ”In dittatura tutto sembra perfetto ma nulla si muove.” In Italia e nel mondo si prende coscienza dell’importanza delle istituzioni e del fatto che la politica costa ai popoli o dove non costa è dominata dall’economia e non c’è politica .Altro tema da affiancare a questo è quello della partecipazione dei cittadini alla vita pubblica che da noi era guidata fino a pochi anni orsono dalle ideologie dei partiti ed oggi è in una fase di transizione ancora non ben definita con una mobilità nel voto maggiore ma non chiara verso quale direzione rivolgersi. Vi sono spinte culturali economiche sociali contrapposte ma ormai sembra acclarato che le soluzioni non siano più le guerre che porterebbero alla distruzione di tutti i contendenti ma il ruolo degli organismi mondiali che ancora non hanno la forza di imporsi a livello planetario per governare il pianeta ed il futuro dell’uomo .Da ciò l’importanza che a guidare le grandi nazioni del mondo Cina USA Russia , Europa unita ci siano dirigenti democratici capaci di guidare l’umanità verso un futuro migliore.

Rino Capezzuoli