In Umbria abbiamo perso. Una sconfitta pesante 2O punti di differenza tra centrodestra e centrosinistra. 57% a 37% Non dobbiamo sottovalutare questo risultato né da cosa è nato.Così come il centrodestra non dovrebbe sopravalutarlo. A destra a vinto La Meloni cioè i neofascisti passati al 10%, sconfitto berlusconi ridotto al 5% con la lega in leggero calo al 38%. Nel centrosinistra dimezzati i cinquestelle, al 7% in leggera crescita il pd al 22%. nonostante la scissione di Renzi. Ora che succederà a livello nazionale ? Nulla, solo sarà più difficile governare perchè Renzi cercherà di farsi spazio al centro con una polemica che indelisce il governo ma io credo da semplice osservatore che nè la destra nè la sinistra vogliano andare a votare nel breve tempo.

Fa bene CONTE a dire che si deve andare avanti. In Umbria si è risentito di uno scandalo nella sanità con arresti e dimissioni, di un vento di destra che spira in Europa e nel mondo, di una manovra di governo che non ha avuto il tempo di essere spiegata e digerita dai cittadini con un cambio di governo che non è stato compreso se non nei suoi aspetti negativi di trasformismo non valutando che i 5stelle si stanno trasformando da movimento antisistema in partito di governo e che per fare ciò occorre tempo. Altro elemento da valutare la propaganda della destra più accattivante per la pancia degli Italiani , anche se in calo. Per uno come me vissuto perennemente in minoranza, in politica come nel sindacato, come nella vita, questa sconfitta non fà paura sia perchè sono abituato alla testimonianza,altrimenti non sarei ancora socialista ma ho imparato a ragionare politicamente e la storia dopo anche molto tempo mi ha dato ragione. tutto questo però ha avuto necessità di un supporto culturale che ancora oggi è molto debole nel popolo italiano ,altrimenti parte degli operai (anche Umbri non potrebbero passare da votare a sinistra a votare Salvini e neo fascista facendosi ingannare dall’ingiustizia economica mettendo sullo stesso piano sinistra e destra) la sinistra deve ancora risolvere alcuni problemi nei confronti della globalizzazione e delle disuguaglianze che investono il suo modo di essere per il futuro suo e del pianeta.

Rino Capezzuoli