L’Europa l’economia italiana La sinistra

La recente trattativa con l’accordo sul “Next Generation EU” a livello europeo è stato un grandissimo passo avanti verso l’unità Europea grazie all’impegno del nostro governo ben rappresentato dal presidente del consiglio Conte.L’Italia è tornata protagonista in Europa e nel mondo.Dopo la moneta unica cioè l’euro oggi è cominciato il cammino che porterà i paesi europei verso l’integrazione economica politica e sociale Non sappiamo quanto sarà lungo questo cammino ormai inarrestabile.Esso porta già oggi benefici economici ai suoi componenti ed è ormai indirizzato verso l’uniformità dei sistemi economici dei vari paesi con stessi sistemi di tassazione e stessi vantaggi sociali che diventeranno superiori per tutti quando il sistema economico europeo sarà a regime,io credo in tempi molto rapidi visto che molte cose sono già accadute mentre i nostri cittadini guardavano al proprio orticello anzichè alla prateria che si era aperta oltre le siepi. Sarà facile darsi una costituzione europea mettendo insieme i migliori articoli del diritto europeo come pure rispettare l’autonomia e le pecularietà delle singole regioni Più complesso e lungo cominciare a guardare oltre i confini d’Europa dovendo prima di tutto risolvere il problema dell’ingresso dei paesi dei Balcani in europa e poi stabilire rapporti con la Turchia e con il medioriente. Due temi da affrontare insieme alla Russia, nostro parterner commerciale e per del tempo principale mercato per le nostre imprese insieme all’africa. In questo quadro la sinistra che in europa sarà sempre più verde ha il compito determinante di guidare questi processi con lungimiranza ed intelligenza ormai libera da fenomeni di regressione sociale e politica che ci saranno ancora sporodicamente qua e l’ha in alcune regioni per motivi storici locali ma destinati ad estinguersi rapidamente in un pianeta terra divenuto sempre più piccolo e sempre più uniforme grazie al mescolamento sociale sempre più intenso delle sue popolazioni facilitato anche dalle scoperte tecnologiche e scientifiche dell’uomo.destinato in tempi brevi a divenire razza umana unica. Questo processo non può che essere guidato da una visione di sinistra del mondo e solo gravissimi avvenimenti ambientali potrebbero fermare questi processi facilitati anche dalle progressive diminuizioni della forbice tra ricchi e poveri. Il mondo di domani è già in corsa o meglio il futuro dell’uomo continua.

Rino Capezzuoli