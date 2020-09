“ORGOGLIO TOSCANA “ e’ una delle 6 liste elettorali , che appoggiano per le prossime elezioni regionali del 20-21 settembre la candidatura a Presidente della Toscana di EUGENIO GIANI , l’unico uomo politico , di cui si possa dire che conosce la Toscana in gran parte delle sue mille pieghe fatte di valori , tradizioni , aspirazioni e potenzialita’ , ovvero , di un tutt’uno che da’ un senso ed una ragione – appunto – all’ ORGOGLIO dei toscani per la TOSCANA .

E’ una lista fatta da uomini e donne , che non appartengono ad un solo filone politico o

culturale . Essi sono cattolici , laici , socialisti , ambientalisti , sono moderati , sono riformisti , sicuramente sono dei tolleranti , capaci di rispettare le idee diverse dalle loro .

E’ una lista , che ha un programma basato sull’attenzione verso chi ha perso il lavoro e verso la disoccupazione giovanile , ma cio’ non per mezzo di effimeri “ redditi di cittadinanza “ , bensi’ per mezzo dell’apertura di cantieri per nuove infrastrutture stradali , ferroviarie , aeree , informati-che , capaci di dare lavoro e generare conseguente sviluppo .

E’ una lista , nel cui programma la sanita’ ha un posto fondamentale per riportare sul terri-torio quei presidi sanitari capaci di evitare il collasso dei “ pronto soccorso “ ospedalieri e nello stesso tempo di riavvicinare ai servizi sanitari chi vive in montagna , in collina , in campagna .

Perche’ e’ cosi’ che , continuando a presidiare con l’uomo il territorio lontano dalle citta’ , si fa una vera politica AMBIENTALE !

I socialisti chiantigiani intendono sostenere la candidatura a Presidente della Toscana di EUGENIO GIANI attraverso il loro voto alla lista ORGOGLIO TOSCANA

ed invitano a fare altrettanto le donne e gli uomini della diaspora socialista ed i riformisti di ieri e di oggi , dando la loro preferenza nel Collegio Firenze 2 , Chianti-Mugello-Valdisieve-Valdarno e al candidato socialista ALBERTO MARINI .

Rino Capezzuoli

Comitato socialista chiantigiano per Eugenio Giani Presidente della Toscana.