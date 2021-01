In questi giorni i media ci ricordano il centenario della nascita del PCI nel 1921 a Livorno con la scissione dal PSI e con la dannazione della sinistra in questi cento anni che non sono bastati a ricucire lo strappo. Non starò a dibattere tra chi ha avuto ragione o torto, cosa del tutto inutile oggi ma cercherò di esaminare motivi e ragioni per poter costruire un mondo migliore per il nostro futuro. Esaminando questi cent’anni ci si rende conto quanto poco hanno contato i popoli sia che si parteggiasse per l’una o per l’altra parte che hanno sempre agito in maniera speculare. IL socialismo nasce da noi come esigenza di giustizia sociale ed il fascismo come reazione alla perdita di privilegi delle classi dominanti che per resistere ricorrono anche alla guerra combattuta da coloro che volevano maggiore giustizia sociale e guidata dall’una e dall’altra parte dalle stesse classi dirigenti Nel 1921 si guardava alla rivoluzione russa e da noi vinceva il fascismo e poi in Germania il nazismo “20 anni di dittatura a est come ad ovest sembravano aver rimesso le cose al loro posto con le masse indottrinate che applaudivano ai loro dittatori. La seconda guerra mondiale con la fame di dominare il mondo dopo tante sofferenze fece risvegliare i popoli che ancora una volta furono ingannati dalla conferenza di Yalta dove le classi dirigenti preso atto della forza dei propri eserciti si spartirono il mondo in zone di influenza Questa spartizione è ancora in atto con tutto ciò che ha comportato sia a est che ad ovest. Ora forse siamo ad un nuovo snodo e forse l’Europa unita può giocare un suo ruolo positivo nel superamento dei blocchi e nella costruzione multipolare del mondo, avvalendosi anche della sua capacità di incidere sulle scoperte scientifiche e sulla sua storia di guida civile del mondo di cui siamo stati protagonisti da sempre. L’Europa cioè il nostro continente culla di civiltà,progresso solidarietà può fare da base equilibratrice in questo mondo squilibrato. Con quali politiche? Risolvendo i problemi a sinistra e sanando il dissidio centenario tra socialisti e comunisti o meglio oggi tra sovranisti ed europeisti costruendo uno schieramento progressista per governare il futuro del mondo contro ogni dittatura, sempre conservatrice, ed operando per un mondo più democratico ed egualitario per sconfiggere le sacche di miserie che ci sono ancora nel mondo usando l’economia come arma di progresso e non di regresso e la cultura delle masse come grimaldello di civiltà per superare conflitti disuguaglianze e miserie in cui il nostro pianeta possa con il tempo necessario unitamente progredire in pace. Questo potrebbe essere il socialismo dal volto umano o la via al riformismo od al cattolicesimo democratico oggi temi maturi per una riunificazione delle masse subalterne sempre in conflitto fra loro in questi ultimi cento anni usate per scopi diversi e contrapposti. Alla sinistra italiana e mondiale in genere non serve oggi accapigliarsi su chi aveva ragione ed a avuto ragione ma indirizzare le masse subalterne verso un futuro migliore per tutti evitando gli errori del passato ed usando per questo scopo anche la lotta alle pandemie.

Rino Capezzuoli

(Chianti- Fi)