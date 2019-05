Vince ancora la sottocultura in Italia e non solo

Scrivo queste note lunedi 27 maggio alle ore 9,00 dopo aver ascoltato alla tv gli exit pool ed i risultati delle elezioni europee finora conosciuti. Il primo dato che mi resta in mente è che in Europa il vento è cambiato in positivo I sovranisti sono in aumento ma non costituiscono un pericolo e neppure l’ultradestre, il centrosinistra cioè popolari ,socialisti, liberali e verdi sono di gran lunga maggioranza a Bruxelles benissimo i verdi :21 % in Germania , 13% in Francia etc…che compensano il calo dei socialisti. Che restano il secondo gruppo dopo i popolari. L’Europa potrà ripartire in autunno quando le varie situazioni nazionali si saranno assestate con maggior vigore e compattezza. E l’Italia ?? I risultati danno la lega al 34% il PD al 23% i cinque stelle al 17% forza italia 8% , fratelli d’italia 6 %,+eu al 3%, la sinistra al 1,75% cioè il centrosinistra tra il 28e 30% il centrodestra oltre il 44%. C’è stato il ribaltone tra lega e cinque stelle il PD in ripresa ma ancora con l’influenza ci dispiace che più eu non abbia raggiunto il quorum.colpa dei ritardi dei nostri capi impegnati come sempre altrove ,mentre la casa brucia. Visto questo c’è da constatare l’andamento discendente da nord a sud del risultato della lega e del pd e L’inverso di forza italia e di fratelli d’italia. C’è comunque un dato eclatante in Umbria regione rossa dove la lega passa dal 3 al 30% poiché la regione è stata travolta dallo scandalo sanità e questo dimostra la cosa più eclatante e generalizzata: la sottocultura politica e sociale della sinistra, cioè di voti passati direttamente dal Pci alla lega ed ai cinque stelle di cui il PD ha recuperato con Zingaretti solo il 4% non avendo elaborato e presentato al paese una piattaforma politica chiara e comprensibile e rimesso in funzione le sue organizzazioni territoriali : case del popolo, sindacati ,cooperative ,associazioni varie.. e solo allora la sinistra nel suo insieme inclusiva e plurale come mi sembra sostenga Carlo Calenda tornerà a battere le destre. Lo sforzo immediato che deve fare la sinistra è quello di mettere a punto una piattaforma culturale su ambiente,( vi siete chiesti perché i verdi da noi non esistono ),economia,lavoro, sociale



Rino Capezzuoli