Caro Direttore,

il quadro politico attuale a mio avviso fa dedurre poche ma chiare cose. A centro-destra abbiamo due partiti ormai simili (LEGA e FRATELLI D’ITALIA) chiaramente della peggior destra e dello insensato sovranismo. Segue FORZA ITALIA, nato per difendere gli interessi aziendali della Finivenst, si ritrova ad essere il partito moderato di centro destra.

A centro-sinistra la scheggia al tramonto di Renzi, il P.D. (aderimmo sperando fosse il partito riformista del centro sinistra e ne abbiamo constatato l’inconsistenza) e il M5S (nato populista rottamatore di destra e sinistra e dopo essere stato al governo a dx e sx si è costituzionalizzato pur rimanendo metà carne e metà pesce), e la sinistra più marcata di LeU. Al centro responsabili e irresponsabili vari indefiniti.

Da tutto ciò a me pare chiaro che avendo perso nel 900, sia l’ideologia nazionalista a destra, che quella comunista a sinistra, ci sia spazio per un conservatorismo illuminato a destra, e per quanto compete a noi, riandando a LIVORNO nel 21, per un soggetto LIBERAL-SOCIALISTA a sinistra. Il futuro è già scritto nella storia del secolo scorso e dobbiamo solo partire per costruire un nuovo SOCIALISMO LIBERALE, che è più che mai l’orizzonte del nuovo umanesimo.

Rocchino Nardo