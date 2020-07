Caro Direttore,

non vorrei che mia recensione sull’Avanti! al libro del prof. Gianni Russo potesse indurre i lettori a pensare che egli condivide i miei giudizi sull’amministrazione di Santa Teresa Gallura, il paese della Sardegna dove alcune decine di anni fa, lasciando Milano, ha scelto di vivere.

Il mio testo distingue nettamente la narrazione del contenuto dell’autobiografia famigliare di Gianni Russo dalle osservazioni e dai giudizi che io ho dato della gestione del Comune gallurese. Ma, ad ogni buon conto, desidero sottolinearlo ulteriormente,distinguendo le responsabilità.

Al di là dell’azione di critica e di denuncia svolta sul mensile da lui creato, “La Boci”, per gli anni in cui ha visto la luce, il direttore non ha svolto nessuna attività pubblicistica da cui si possa dedurre una qualche convergenza con i miei rilievi critici. Essi, a dire il vero, coincidono con quelli ripetutamente espressi da lettori e turisti nelle lettere a La Nuova e allo stesso Avanti!, ma ignoro se e che cosa abbiano a spartire con quelli del prof. Russo.

Ti ringrazio per avere deciso di ospitare questa doverosa precisazione.

Salvatore Sechi