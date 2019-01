Il nuovo anno inizia con una vittoria importante da parte del centrosinistra. È stato infatti eletto a Cagliari, dove si votava per il seggio alla Camera lasciato vuoto dal pentastellato Andrea Mura, Andrea Frailis. Con il 40% dei voti, il deputato vince le elezioni candidandosi con il Partito Democratico. Dietro tutti gli altri partiti, in larga parte del centrodestra come Forza Italia e Lega Nord. Questa vittoria dei “progressisti” rappresenta una luce di speranza per tutti coloro che vedono nell’Italia un paese lontano dai populismi e dagli estremismi. Si spera che il capoluogo sardo sia la prima tappa per uno sviluppo della sinistra.

Una rinascita portata avanti anche dal Partito Socialista Italiano, il quale ha sempre a cuore tematiche come aiutare i più disagiati, difendere i diritti dei lavoratori, tutelare i nobili valori dell’Europeismo e dell’Internazionalismo. Non dimentichiamo il sostegno a favore del progresso scientifico, promuovendo e lottando per la battaglia Pro-Vax. I socialisti c’erano, ci sono e ci saranno sempre, pronti a coalizzarsi con le altre forze del centrosinistra per un paese fondato su libertà, solidarietà, lavoro e progresso.

Simone Magro