SCUOLA, A FIANCO DEI PRECARI

La scuola volge al termine con un occhio di preoccupazione verso gli imminenti esami. Sia per i maturandi che per gli studenti della terza media, che si troveranno ad affrontare le prove in maniera inedita. Ancora non sono ancora ben chiare le modalità. Ma la preoccupazione è anche per l’inizio del prossimo anno. La ministra Azzolina mette le mani avanti: “A settembre riporteremo studenti e studentesse tra i banchi. Lo faremo anche seguendo le indicazioni del documento del Comitato tecnico-scientifico del Ministero della Salute che individua regole di buon senso e chiare fra cui: Distanza interpersonale di un metro; Mascherina per tutti i maggiori di 6 anni di età; Scaglionamento degli ingressi; Nessuna prova delle febbre per entrare a scuola, ma se si hanno 37.5 gradi di temperatura si deve restare a casa; Valorizzazione degli spazi esterni per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie o per programmate attività didattiche; Prima della riapertura della scuola sarà prevista una pulizia approfondita di tutti gli spazi”.

Giovedì al Senato si è votato il dl scuola. I socialisti si sono espressi negativamente per la insufficienza delle misure a favore dei precari della scuola. “Lo avevamo detto e abbiamo confermato una scelta coerente: i socialisti al Senato, con Riccardo Nencini, hanno votato ‘no’ al dl scuola. Nonostante il voto in aula, noi non ci fermiamo. La stabilizzazione dei docenti precari è un tema cui le forze di maggioranza non hanno dato il

giusto peso. Ci batteremo al fianco dei precari della scuola e lo faremo convintamente”, ha detto il segretario del Psi Enzo Maraio.