Scuola. Nencini a Bussetti: “Concorsi irregolari”

Concorsi pubblici per il reclutamento dei dirigenti scolastici e trasparenza delle procedure di selezione. È questo il tema della conferenza stampa che si è tenuta oggi alla Camera, per presentare l’interrogazione parlamentare che il Senatore del Psi Riccardo Nencini ha rivolto al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Marco Bussetti dove si chiede conto di alcune anomalie riscontrate nello svolgimento del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, che si è tenuto il 18 ottobre 2018, che non è stato invalidato e che ora è oggetto di un’indagine della Procura di Roma. Alla conferenza stampa sono intervenuti docenti, rappresentanti del movimento ‘Trasparenza è partecipazione’ e la deputata di Fdi, Carmela Bucalo.

“Una serie di irregolarità e anomalie riscontrate che riguardano la violazione del principio di contestualità e unicità delle prove scritte su tutto il territorio nazionale, la eccessiva discrezionalità dei vigilanti, la violazione del principio dell’anonimato, la disparità di trattamento in merito alla possibile consultazione dei testi normativi, malfunzionamento degli apparati informatici ”, sono alcuni dei punti che emergono nell’interrogazione parlamentare. “Il tema presenta una formidabile urgenza e il ministro Bussetti ha sostenuto che la responsabilità di queste irregolarità – ha affermato Nencini a margine della conferenza stampa – è della commissione del concorso e della parte amministrativa del Ministero, ma ritengo che se il ministro sa e ‘vede’ – ha aggiunto Nencini – è tenuto a svolgere un ruolo di controllo, in ragione della sua funzione istituzionale, e se le cose non tornano ha l’obbligo di fermarsi e istituire almeno una commissione di inchiesta interna per vederci chiaro, se non vuole rivolgersi direttamente alla magistratura. Se fossi nei panni del ministro – ha concluso – sarei almeno preoccupato”