Scuola. Il Ministro Fioramonti si è dimesso

Il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti, con una lettera inviata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte la sera del 23 dicembre, ha rassegnato le proprie dimissioni. A riferirlo sono state fonti di Palazzo Chigi. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera, l’addio di Fioramonti sarebbe legato al mancato stanziamento dei fondi attesi per l’istruzione dall’ultima manovra economica approvata.

Secondo il ministro bisognava rivedere l’IVA, anche lasciando l’aumento, per incassare i 2-3 miliardi che chiedeva per il suo ministero. Di fronte al blocco dell’aumento ha capito che non c’era la volontà di fare maggiore gettito e dunque che non ci sono più le condizioni per andare avanti.

Fioramamonti aveva dichiarato: “La scuola in questo Paese avrebbe bisogno di 24 miliardi. I 3 miliardi che io ho individuato, non sono la sufficienza, ma rappresentano la linea di galleggiamento”.

L’addio del ministro, però, non è un fulmine a ciel sereno per l’esecutivo in quanto lo stesso Fioramonti, qualche settimana fa, aveva preannunciato il possibile abbandono conseguente all’approvazione della manovra con le voci del malumore del ministro che circolavano insistentemente.

Con un post sui social, Lorenzo Fioramonti ha spiegato il perché del proprio addio: “Mi sono ovviamente messo a completa disposizione per garantire una transizione efficace al vertice del Ministero, nei tempi opportuni per assicurare continuità operativa. Per rispetto istituzionale, avevo deciso di attendere qualche altro giorno prima di rendere pubblica la decisione, ma visto che ormai la notizia è stata filtrata ai media, mi sembra giusto parlare in prima persona. Prima di prendere questa decisione, ho atteso il voto definitivo sulla Legge di Bilancio, in modo da non porre tale carico sulle spalle del Parlamento in un momento così delicato. Le ragioni sono da tempo e a tutti ben note: ho accettato il mio incarico con l’unico fine di invertire in modo radicale la tendenza che da decenni mette la scuola, la formazione superiore e la ricerca italiana in condizioni di forte sofferenza”.

Secondo Fioramonti: “Non è stata una battaglia inutile e possiamo essere fieri di aver raggiunto risultati importanti: lo stop ai tagli, la rivalutazione degli stipendi degli insegnanti (insufficiente ma importante), la copertura delle borse di studio per tutti gli idonei, un approccio efficiente e partecipato per l’edilizia scolastica, il sostegno ad alcuni enti di ricerca che rischiavano di chiudere e, infine, l’introduzione dell’educazione allo sviluppo sostenibile in tutte le scuole (la prima nazione al mondo a farlo)”.

Poi ha concluso: “Sarebbe servito più coraggio da parte del Governo per garantire quella linea di galleggiamento finanziaria di cui ho sempre parlato, soprattutto in un ambito così cruciale come l’università e la ricerca. Si tratta del vero motore del Paese, che costruisce il futuro di tutti noi. Pare che le risorse non si trovino mai quando si tratta della scuola e della ricerca, eppure si recuperano centinaia di milioni di euro in poche ore da destinare ad altre finalità quando c’è la volontà politica”.

Fioramonti ha affermato: “L’economia del XXI secolo si basa soprattutto sul capitale umano, sulla salvaguardia dell’ambiente e sulle nuove tecnologie; non riconoscere il ruolo cruciale della formazione e della ricerca equivale a voltare la testa dall’altra parte. Nessun Paese può più permetterselo. La perdita dei nostri talenti e la mancata valorizzazione delle eccellenze generano un’emorragia costante di conoscenza e competenze preziosissime, che finisce per contribuire alla crescita di altre nazioni, più lungimiranti della nostra. È questa la vera crisi economica italiana.

Alcuni mi hanno criticato per non aver rimesso il mio mandato prima, visto che le risorse era improbabile che si trovassero. Ma io ho sempre chiarito che avrei lottato per ogni euro in più fino all’ultimo, tirando le somme solo dopo l’approvazione della Legge di Bilancio. Ora forse mi criticheranno perché, in coerenza con quanto promesso, ho avuto l’ardire di mantenere la parola.

Le dimissioni sono una scelta individuale, eppure vorrei che, sgomberato il campo dalla mia persona, non si perdesse l’occasione per riflettere sull’importanza della funzione che riconsegno nelle mani del Governo. Un Governo che può fare ancora molto e bene per il Paese se riuscirà a trovare il coraggio di cui abbiamo bisogno.

Il tema non è mai stato ‘accontentare’ le mie richieste, ma decidere che Paese vogliamo diventare, perché è nella scuola, su questo non vi è alcun dubbio, che si crea quello che saremo.

Lo sapeva bene Piero Calamandrei quando scriveva che ‘se si vuole che la democrazia prima si faccia e poi si mantenga e si perfezioni, si può dire che la scuola a lungo andare è più importante del Parlamento, della Magistratura, della Corte Costituzionale’.

Alle persone con cui ho lavorato, dentro e fuori dal Ministero, dalla viceministra e sottosegretari ai tanti docenti, sindacati, imprese e fino all’ultimo dei dipendenti, va tutto il mio ringraziamento per avermi accompagnato in questo percorso.

Alle ragazze ed ai ragazzi che fanno vivere la scuola e l’università italiana chiedo di non dimenticare mai l’importanza dei luoghi che attraversano per formarsi, senza arrendersi alla politica del non si può fare”.

Come un fiume in piena, il ministro Fioramonti ha aggiunto: “Come diceva Gianni Rodari, dobbiamo imparare a fare le cose difficili. Perché a volte bisogna fare un passo indietro per farne due in avanti. Il mio impegno per la scuola e per le giovani generazioni non si ferma qui, ma continuerà, ancora più forte, come parlamentare della Repubblica Italiana”.

Le dimissioni del ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti hanno sollevato un vespaio di polemiche. Sul fronte della maggioranza, si fa, o almeno, si tenta, di fare quadrato, non senza imbarazzo e tra il silenzio assordante del Pd che non commenta. Poi ci sono le polemiche dei renziani.

Fonti del Movimento penta stellato hanno riferito: “Il governo è al lavoro per migliorare la scuola, l’istruzione e sostenere la ricerca. Guardiamo avanti, c’è piena fiducia nel premier Conte per individuare un nuovo ministro dell’Istruzione, la scuola non può aspettare”.

Il ministro alla Pa, Fabiana Dadone (M5S), ha preso le distanze dalla scelta del suo collega (ora ex) Fioramonti. Su Facebook ha postato: “Trovo stucchevole, che chi professi coraggio agli elettori poi scappi dalle responsabilità politiche”.

Nel M5S c’è ora chi polemizza con Fioramonti, accusandolo, lui che chiede tre miliardi, di non avere restituito nelle casse del movimento alcune decine di migliaia di euro, come si evince peraltro dal sito rendiconto.it. Non è l’unico fra i parlamentari grillini, va precisato, a non avere onorato questo impegno.

Il deputato di Leu, Stefano Fassina ha detto: “Un sincero ringraziamento per la sua determinazione e coerenza”.

Invece, dagli scranni di Italia Viva, sono arrivate le polemiche con l’intervento del deputato Gianfranco Librandi: “Chi lascia il campo di battaglia dimostra il livello del suo coraggio e la qualità del suo impegno. Siamo sicuri che sarà nominato un ministro preparato e coraggioso”.

Anche Giacomo Portas, deputato indipendente di Italia Viva, ha polemizzato: “Questo governo perde i ministri come le foglie d’autunno di un albero. La sua credibilità è ridotta a zero, e ogni giorno sono sempre più convinto di aver fatto bene a non votare la fiducia”.

Forza Italia ha chiesto al premier di riferire in Parlamento. I deputati di Forza Italia presenti in Commissione Cultura alla Camera hanno denunciato: “Dimissioni del ministro atto grave e irresponsabile. Nelle prossime ore la Commissione formalizzerà una richiesta di audizione urgente del presidente del consiglio Giuseppe Conte in Commissione per conoscere le determinazioni che intenderà assumere per far fronte alla grave situazione nella guida di un settore, quello dell’istruzione, così strategico per le nuove generazioni e per il Paese”.

Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, ha invocato: “Ora un ministro indipendente e di alto profilo”.

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha attaccato: “Se ne va uno dei peggiori ministri che l’Italia repubblicana abbia avuto. La sua eredità è un pessimo decreto scuola e la sciagurata invenzione di sugar e plastic tax, due folli tasse che mettono a rischio migliaia di posti di lavoro in Italia”.

Il leghista Mario Pittone, presidente della commissione Cultura del Senato, ha stigmatizzato la contraddizione di Fioramonti: “Dimettersi da ministro per i fondi negati all’istruzione salvo poi garantire massimo supporto al diretto responsabile di quel taglio di fondi: il premier Conte”.

Per il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova: “Le dimissioni di Fioramonti mostrano l’impossibilità di un governo serio con il M5S. Di Maio rivendica la conferma di quota cento e reddito di cittadinanza, assistenzialismo che brucia risorse per ricerca e istruzione. Il cortocircuito populista M5S danneggia il Paese, una volta di più”.

Il disamoramento di Lorenzo Fioramonti, secondo alcuni, partirebbe da lontano. Forse prima ancora della sua nomina a ministro dell’Istruzione. Oggi è culminato con una lettera ai suoi fan su facebook nella quale assicura che continuerà a battagliare sulle tematiche delle scuola anche da deputato semplice della Repubblica. In sostanza, anche senza la casacca del Movimento che gli ha consentito di farsi eleggere e di varcare l’ingresso di Montecitorio.

A tutti infatti era apparso quanto meno fuori luogo comunicare prima ancora di giurare da titolare del dicastero di viale Trastevere, con una serie di interviste ai principali quotidiani, che si sarebbe dimesso nel caso non avesse ottenuto tre miliardi di fondi per la scuola.

Fioramonti, romano, classe ’77, una laurea in filosofia con tanto di dottorato, una cattedra in economia politica all’Università di Pretoria in Sud Africa, ha sempre tenuto un atteggiamento all’interno del Movimento da battitore libero, con posizioni dissonanti dal mainstream di Di Maio e company, al punto che qualcuno lo aveva ipotizzato leader alternativo al capopolitico dei cinquestelle.

Già, i cinquestelle. Nella war room dei grillini se l’aspettavano che sarebbe finita così. “Era un’operazione studiata a tavolino, mirata a crearsi un personaggio”, questa sarebbe l’accusa che gli hanno rivolto gli ex compagni nel giorno di Santa Stefano. Pian piano, dichiarazione dopo dichiarazione, Fioramonti si è sempre più allontanato dalle istanze pentastellate. Con alcune uscite che hanno fatto traballare l’esecutivo, leggi alla voce sugar tax. Oppure sottolineando con forza gli errori sul caso Diciotti, sulla legittima difesa, sui famosi decreti sicurezza Salvini. Soltanto venti giorni fa, nel bel mezzo della bufera sulla manovra di bilancio, in un’intervista a Vittorio Zincone sul settimanale “Sette” del Corriere della Sera, Fioramonti aveva attaccato niente poco di meno che Casaleggio e la società: “Mi chiedo che relazione c’è tra noi e un’azienda privata che non si capisce a quale titolo gestisce parte delle nostre risorse e che si inserisce nell’agenda politica?”. E ancora: “Va benissimo un server provider che ci fa il sito web, ma questa situazione dimostra che il problema più che la leadership, è l’organizzazione del Movimento”. Tutti erano rimasti basiti, ma tutti non avevano proferito verbo. Perché l’esecutivo stava attraversando una fase non facile ed era preferibile non alimentare polemiche.

Ora, dopo aver fatto il viceministro dell’esecutivo gialloverde e il ministro del governo giallorosso, Fioramonti si prepara ad uscire dal Movimento. D’altro canto, basta leggere il suo post su Facebook e accorgersi che il percorso politico dell’ex ministro dell’Istruzione non si fermerà oggi.

Fonti qualificate raccontano che starebbe lavorando a un partito ecologista italiano. Sul modello dei verdi di Germania che veleggiano in doppia cifra. Non a caso prima di strappare ripeteva ad amici e fedelissimi: “Fino all’ultimo cercherò di portare avanti i contenuti del Movimento, che nacque progressista e ambientalista”.

Il primo passo sarà quasi certamente un gruppo parlamentare a Montecitorio, che voterà a favore del governo, e che vedrà al suo interno altri cinquestelle. Fra gli altri, dieci in totale, Rachele Silvestri, Andrea Vallascas, Massimiliano De Toma. Quest’ultimo viene considerato l’amico di Fioramonti.

Un deputato ha confessato: “Quando Lorenzo si presenta a Montecitorio parla solo con De Toma”. E poi ancora potrebbero cedere alle sirene di Fioramonti Mara Lapia, Paolo Giuliodori, Felice Mariani, Roberto Rossini, Paolo Lattanzio, Nadia Aprile e Roberto Cataldi. Sarebbero tutti indiziati speciali anche se ancora non si ha la certezza.

Su queste potenziali uscite, ancora una volta, la cabina di regia di Di Maio e company minimizza negando le prime linee, ma contemporaneamente lancia strali avvelenati come il sospetto che dietro a questa fuga in avanti di questo professore, che si vanta di possedere una casa tutta ecosostenibile, si nasconda la questione rendicontazione. L’accusa sarebbe questa: “Fioramonti lascia il ministero e il gruppo perché i suoi rimborsi sono fermi al 2018. Restituisca prima i 70 mila euro e ne parliamo”. In effetti, spulciando nel sito tirendiconto.it, ci si accorge che Fioramonti non versa i rimborsi dal dicembre dello scorso anno. Assieme a lui anche diversi fra gli indiziati del nuovo gruppo ecologista non avrebbero versato le quote dovute nel 2019. Non è dato sapere se sarà un caso. Certo è che si tratta di un’altra scossa che investe il M5S.

Con le dimissioni di Fioramonti dal Ministero di viale Trastevere, anche se ci sarà un rimpasto con Morra che potrebbe diventare il nuovo ministro alla Publica Istruzione, il governo Conte ha subito un duro colpo ed esce profondamente indebolito.

Salvatore Rondello