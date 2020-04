Losito: “Didattica digitale esigenza ormai imprescindibile”

In un Paese immobilizzato dal Coronavirus, uno dei problemi a cui le famiglie devono far fronte è la chiusura delle scuole che implica notevoli questioni: da quelle più pratiche su come gestire i figli a casa, fino ad altre più generali relative a come concludere i programmi e non far perdere tempo agli studenti, senza sconvolgere eccessivamente i calendari.

Il mondo dell’istruzione si è mobilitato con gli strumenti digitali che ha a disposizione per far proseguire le lezioni anche a distanza. Ogni studente può collegarsi online al registro elettronico e, grazie ad esso, “andare a scuola” da casa. Se normalmente, però, il registro elettronico non era altro che una sorta di replica del diario che i ragazzi consultavano principalmente per sapere quali compiti fare, e che i genitori non guardavano di frequente, all’improvviso, con la chiusura delle scuole, è diventato il portale da cui parte tutta l’attività didattica: libri da leggere, schede, video, link da consultare, chat e videoconferenze.

Per analizzare questo nuovo scenario, che sta creando vantaggi e difficoltà inedite per professori, alunni e famiglie, abbiamo intervistato Ilario Losito, direttore didattico di Grandi Scuole, una scuola privata che opera dal 1986.

Iniziamo con una presentazione di Grandi Scuole, qual è il lavoro che svolge?

Grandi Scuole supporta gli studenti per il conseguimento del diploma attraverso una metodologia didattica individuale e in mini gruppi che personalizza il servizio rispetto alle singole esigenze che ogni studente e ogni famiglia ci rappresentano.

Affiancate normalmente l’insegnamento tradizionale alla didattica online?

Sì, attraverso la Piattaforma on-line FAD (Formazione a distanza) e il registro elettronico Classeviva, gli studenti hanno la possibilità di studiare a distanza: in caso di problemi di mobilità, di distanza dalle città, di esigenze lavorative. Con la formazione a distanza tutti gli studenti hanno anche la possibilità di consolidare gli argomenti spiegati a lezione o di recuperare le lezioni perse in caso di assenze. La didattica online ci consente di riallineare costantemente la preparazione di studenti con esigenze differenti. In modalità blended, quindi parzialmente online, da due anni gestiamo anche i percorsi PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento), ex alternanza scuola lavoro e i ragazzi sono entusiasti di questa metodologia.

La didattica online è utile, è una risorsa per l’insegnamento?

La didattica online e tutta la tecnologia sottostante sono una grandissima risorsa per l’insegnamento, un modo diverso per interessare gli studenti, un modo diverso per coinvolgerli, una modalità diversa di apprendere mediante l’utilizzo di strumentazioni digitali che oggi i giovani usano con grande disinvoltura, in maniera naturale, quindi perché perdere questa occasione? La tecnologia da nostro nemico in aula (vedi i telefoni cellulari, grande elemento di distrazione per i ragazzi), per la prima volta diventa nostra alleata, ritorna ad avere il ruolo corretto e diventa strumento potentissimo di comunicazione, cooperazione e per svolgere una didattica in modalità 2.0.

Come avete reagito alla chiusura delle vostre sedi a causa del Coronavirus?

Partivamo già in vantaggio, con piattaforme online strutturate e già utilizzate, ma soprattutto con insegnanti, i nostri tutor, formati e abituati all’utilizzo di questi strumenti. Nel giro di 48 ore anche la didattica presenziale è stata convertita in online e i nostri studenti hanno proseguito l’attività senza interruzione alcuna: dalla seconda settimana di emergenza siamo stati in grado di erogare circa 13mila lezioni on-line a settimana, con grande riconoscimento soprattutto da parte dei genitori.

Quali strumenti avete messo in campo per la didattica online?

Al mattino lezioni on-line tutti i giorni, per proseguire nell’avanzamento dei programmi; questa parte è fondamentale, perché oltre a prevedere la classica spiegazione del “nuovo argomento” da parte dell’insegnante, prevede l’interazione continua con gli studenti, la richiesta di feedback, attività di cooperazione fra gli studenti, sistemi didattici come la “classe capovolta” che ci aiutano a mantenere l’attenzione alta. Al pomeriggio attività di consolidamento degli argomenti trattati a lezione, mediante invio attraverso il registro elettronico, di unità didattiche da ripassare, mappe concettuali, videolezioni, video didattici e quanto altro il tutor ritenga necessario per assimilare gli argomenti.

Come hanno reagito i ragazzi allo studio online?

I ragazzi sono nati nell’era della tecnologia, per loro è normale fare qualsiasi cosa con un tablet, con un computer, con uno smartphone, quindi ben venga una didattica studiata per essere supportata da tali strumenti. Molti ci hanno chiesto di continuare anche dopo con questo sistema. Il problema non è questo: il sistema scuola dovrebbe aggiornare velocemente programmi, metodologie, strumenti e docenti per farsi trovare pronto a soddisfare un’esigenza ormai imprescindibile che è quella della didattica digitale e non solo farsi trovare pronto a far fronte ad una emergenza! Nel gestire il quotidiano, noi di Grandi Scuole stiamo già pensando al prossimo anno scolastico, a come integrare in maniera efficace la didattica in presenza a quella online, alla quale tutor e studenti non vogliono più rinunciare.

Qual è stata la risposta degli insegnanti, catapultati in un mondo completamente nuovo per molti di loro?

Ottima e per questo li ringrazio tutti i giorni. Si sono attivati subito, si sono aiutati con grande spirito di abnegazione e questo sistema oggi sta favorendo molto lo scambio fra noi tutti, la sperimentazione, la ricerca di metodologie e delle applicazioni più idonee a fornire un servizio di qualità. Questo ha rivitalizzato tutto il sistema, ha motivato tantissimo i più intraprendenti, gli appassionati di insegnamento classico che oggi si stanno reinventando come tutor digitali. Vedo grande entusiasmo e ricevo tutti i giorni, da quattro settimane a questa parte, ringraziamenti e testimonianze positive di studenti, genitori e dei tutor stessi.

Quali difficoltà, invece, hanno dovuto affrontare i genitori che, da un giorno all’altro, si sono ritrovati a dover seguire compiti e lezioni dei figli? Non solo con strumenti magari sconosciuti, ma anche con una didattica diversa da quella del passato.

I genitori devono continuare a fare i genitori, che in questo momento, con i figli relegati in casa, è un mestiere ancora più difficile. Ai loro figli pensiamo noi: a farli collegare, a farli studiare, a volte anche a farli svegliare … e non è uno scherzo. I genitori devono stare tranquilli, devono andare al lavoro, se sono fra i fortunati che possono ancora farlo, sapendo che c’è un team di persone, tutor e coordinatori didattici che pensano tutti giorni ai loro figli e che li aggiornano quotidianamente sull’andamento scolastico.

Quale sarà l’eredità, per meglio dire la sfida che la scuola italiana dovrà raccogliere dopo questa esperienza? Si possono ipotizzare cambiamenti epocali?

Facile oggi dire “la scuola non sarà più la stessa”, più difficile dire come sarà e perché. Come dicevo prima, noi di Grandi Scuole stiamo gestendo il presente, ma stiamo soprattutto programmando il futuro. Le migliori esperienze digitali di queste settimane di emergenza, le migliori idee, le sperimentazioni di successo che stiamo facendo, diventeranno il prossimo anno un progetto pilota di didattica 3.0, dove non solo avremo come obiettivo quello di portare al diploma i nostri studenti, ma dove, grazie al nostro MQS (Multi Questionario di Studio), misureremo più volte durante l’anno i progressi dei nostri studenti in termini di capacità di apprendimento e quindi valuteremo l’efficacia della didattica digitale.

Antonio Salvatore Sassu