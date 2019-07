Scuola. Maraio a Bussetti: “Mantenga le promesse”

“E’ arrivato il momento che il Ministro all’Istruzione mantenga la promessa data e pubblichi il bando di assunzione straordinario per i docenti precari che hanno almeno 36 mesi di servizio. Aveva promesso, dopo aver sottoscritto un accordo con le parti sindacali lo scorso 11 giugno, di inserire nel Decreto Crescita un emendamento per la loro stabilizzazione e, ovviamente, nel dl Crescita non è stato previsto nulla. Con il Senatore Riccardo Nencini e il Deputato Fausto Longo abbiamo presentato una interrogazioni alla Camera e al Senato per capire quando il Governo avrà intenzione di pubblicare l’ormai non più procrastinabile decreto per il bando straordinario.”

È quanto ha affermato in una nota alla stampa il Segretario Nazionale del Psi, Enzo Maraio che ha presentato insieme al senatore del Psi Riccardo Nencini e al deputato socialista Fausto Longo una interrogazione parlamentare diretta al ministro dell’Istruzione Bussetti.

Il governo solo poche settimane fa dava per pronto il decreto per l’assunzione dei cinquantamila precari del settore. Il decreto invece è tutt’altro che pronto e rischia di passare ancora molto tempo prima di uscire dal consiglio dei ministri. La conseguenza è che anche l’anno scolastico che riprenderà a settembre non avrà garantita la copertura completa dei docenti e quindi il ricorso alle supplenze sarà la norma in una rincorsa a coprire le cattedre che nel corso dell’anno resteranno ciclicamente vuote.