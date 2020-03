Scuola. Nencini: la Rai dedichi un canale alla formazione

“Vista la durata temporale dell’emergenza, è presumibile che le scuole non riaprano nelle prossime settimane. Come si può appurare ogni giorno, non tutti gli studenti sono dotati di strumenti adeguati a seguire le lezioni da casa. Il danno per la loro formazione è evidente. Penso in particolare a quanti dovranno sostenere l’esame di maturità”.

Lo ha scritto Riccardo Nencini, senatore del Psi, in un messaggio al presidente della Commissione di vigilanza Rai, Alberto Barachini. Nencini propone: “la Rai potrebbe svolgere una funzione efficace: potrebbe dedicare una delle sue tante reti a svolgere questo servizio di formazione. Potrebbe ben farlo in accordo con il corpo docente e con il Ministero competente”- ha specificato. “Una funzione educativa finalizzata a uno scopo limitato nel tempo, con la certezza che così si raggiungerebbero tutti gli studenti italiani, nessuno escluso, offrendo a ciascuno le medesime opportunità di conoscenza. In fondo, si tratterebbe di un’attività del tutto compatibile con il servizio pubblico”.