SCUOLA, PARI DIRITTI

Il Psi al fianco dei docenti precari tagliati fuori dal Dl scuola. Il segretario del Psi Enzo Maraio, insieme al responsabile Scuola del Psi Luca Fantò, il segretario metropolitano di Roma Andrea Silvestrini e una delegazione del partito, ha partecipato alla manifestazione organizzata a Roma dall’Associazione nazionale docenti diritti lavoratori, con i docenti precari della scuola pubblica, davanti al Ministero della Pubblica istruzione in Viale Trastevere.

“I docenti che sono qui – ha detto Enzo Maraio – hanno manifestato per vedere riconosciuto un loro diritto, quello di ottenere un contratto a tempo indeterminato, dopo aver lavorato per anni come precari nella scuola. Un diritto che è stato negato per troppo tempo. Noi abbiamo fatto una scelta di coerenza – ha proseguito Maraio – rifiutando di sostenere il decreto scuola che non ha sanato questa situazione. Sono certo – ha aggiunto Maraio – che il governo che sosteniamo con convinzione, troverà la soluzione e il modo per occuparsi del futuro di chi garantisce ai nostri figli una scuola efficiente”.