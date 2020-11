Scuola. Uil, serve un tavolo nazionale permanente

Con l’Italia divisa in fasce colorate a seconda della risposta in grado di dare alla pandemia, anche la scuola subisce le decisioni dell’ultimo decreto del presidente del consiglio. Fino al 3 dicembre infatti 4 milioni di studenti italiani tornano alle lezioni a distanza. Ma in poche e motivate eccezioni la scuola resta in presenza. A indicarle è una nota del ministero dell’Istruzione che fa il punto sulle novità introdotte dall’ultimo Dpcm del governo.

Nel sottolineare che dal 6 novembre al 3 dicembre la didattica a distanza (Dad) al 100% sarà la regola per gli studenti delle superiori e, nelle zone rosse, per gli alunni di seconda e terza media, la nota ricorda che anche in questa fase di passaggio dalle aule alle piattaforme web il «diritto allo studio» va assicurato comunque a tutti. Soffermandosi poi sui casi in cui le lezioni possono restare in presenza. A cominciare dai convitti. L’insegnamento deve proseguire di persona anche per la scuola in ospedale o per i casi di istruzione domiciliare. Per i quali – prosegue viale Trastevere – «è auspicabile il proseguimento della didattica in presenza ove sia possibile garantirla, nello stretto rapporto con i medici e con le famiglie che caratterizza questa esperienza». Diverso è il caso delle sezioni caricerarie, specialmente minorili, dove le modalità didattiche vanno concordate con i direttori degli istituti penitenziari. Si tratta comunque di eccezioni limitate in confronto alla totalità degli studenti interessati.

La Uil lamenta la lunghezza dei tempi decisionali. “Il primo incontro del tavolo nazionale permanente istituito con il protocollo nazionale per il rientro in sicurezza nei servizi educativi e nella scuola dell’infanzia si è riunito dopo tre mesi dalla sottoscrizione. Un tempo troppo lungo, ad avviso della delegazione Uil – composta da Ivana Veronese Daniele Ilari e Noemi Ranieri – da recuperare con l’avvio rapido dei tavoli regionali, finora non attivati, chiamati ad affrontare situazioni differenziate per la diversa incisività del contagio che interessa fasce ampie di lavoratori, famiglie, bambini. Auspicabile anche il coordinamento tra regioni con lo stesso grado di emergenza. La regolarità degli incontri a tema del tavolo nazionale non va confusa con il confronto su temi prettamente sindacali che deve seguire un proprio decalogo.

Gli effetti delle norme adottate sui lavoratori fragili sulla vita professionale e familiare vanno tutti declinati in entrambi i segmenti e dovrebbero costituire la prima priorità.

Nell’immediato va data inoltre grande attenzione alle condizioni strutturali di funzionalità dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, in forte sofferenza sulla cosiddetta didattica a bolle e sul supporto che assistenti e collaboratori scolastici forniscono alle attività e su docenti e educatori, i cui organici vanno arricchiti se, come si deve, l’attività viene svolta in presenza anche nelle zone rosse. I tempi di igienizzazione di mani e superfici assorbe un’ ampia fetta temporale nella quotidianità nelle sezioni e si necessita, per farvi fronte sul piano educativo, di risorse e investimenti ancora carenti.

Le situazioni di disagio sui territori sono marcate dalla mancanza dei DPI e dalla mancata attivazione delle commissioni previste dal punto 11 del protocollo che vede il coinvolgimento di RLS, RSPP, RSU, medici competenti e datori di lavoro o ds, di cui si è persa traccia, con conseguenze negative sul trattamento dei casi covid, l’individuazione dei referenti covid ed altro.

La Uil resta in attesa della convocazione degli incontri tematici e della nota di sollecitazione agli usr per i tavoli regionali. Tanto c’è da fare subito e senza indugi, pena l’implosione del sistema”.