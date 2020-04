Scuola: un portale gratuito di eCampus per la didattica online

Anche se le scuole resteranno chiuse per l’emergenza Coronavirus fino a dopo Pasqua, il ministro dell’Istruzione ha già assicurato che l’anno scolastico non andrà perso, e che sono allo studio delle soluzioni adeguate.

Nel frattempo, le scuole non sono rimaste con le mani in mano e si sono attrezzate per affrontare la quarantena con la didattica a distanza. Una soluzione d’emergenza che, se ha trovato pronti i giovani discenti, forse ha creato più di un problema tra insegnanti e famiglie, soprattutto tra quanti hanno scarsa attitudine o poca confidenza con la Grande Rete e i social.

Una novità epocale in un contesto che, forse, avrebbe preferito procedere più lentamente e che non si aspettava certo di vivere una quarantena peggiore di quella che ha raccontato Alessandro Manzoni nei Promessi sposi.

Nei giorni scorsi, proprio per collaborare alla gestione di questa emergenza, e in accordo con il Ministero dell’istruzione, l’università eCampus (www.uniecampus.it) ha realizzato un portale, già online sul sito del Ministero, dove ha messo a disposizione gratuitamente il suo patrimonio di strumenti e lezioni a sostegno della didattica.

L’università eCampus è un ateneo che, attraverso una didattica e-learning, propone 49 indirizzi di studio e una serie di master professionalizzanti, con 45mila studenti iscritti attualmente.

In particolare, sul sito ministeriale, eCampus propone ai docenti un vademecum per strutturare e organizzare lezioni online, sulla base dell’esperienza maturata in quattordici anni di attività nella didattica a distanza.

Su questa iniziativa abbiamo intervistato il professor Paolo Raviolo, docente di Psicologia Sperimentale, che ha realizzato il vademecum insieme agli altri docenti di eCampus Elena Camisasca, Psicologia dello sviluppo e a Gian Mauro Manzoni, Psicologia clinica.



Come ha reagito il Ministero alla vostra proposta?

In questo difficile momento, credo che tutte le proposte che possano fornire un supporto alla scuola e all’università siano bene accette. Per quanto riguarda il nostro ateneo già era strutturato per fornire una didattica a distanza, siamo quindi stati in grado di fare velocemente una riflessione su quali pratiche consolidate nella nostra realtà potevano essere utili e condivisibili.

Tra i contenuti del portale c’è un vademecum rivolto ai docenti per organizzare lezioni online. Come è nata questa idea?

Il vademecum è nato proprio da questa veloce sintesi dell’esperienza mia e dei colleghi che da anni sono impegnati nell’e-learning. Cercando di sintetizzare le pratiche e le raccomandazioni condivisibili. Tenendo conto anche del fatto che la progettazione dell’e-learning richiede tempi e competenze che non si possono dare per scontati quando si deve reagire in un momento di emergenza e quindi provando a evidenziare gli elementi davvero utili e sostenibili nella situazione attuale.

Quali sono le linee-guida del vademecum?

Il documento si articola prendendo in considerazione i tre momenti caratterizzanti la didattica: la progettazione, suggerendo l’importanza di una programmazione dettagliata; la pratica didattica, evidenziando l’importanza di un approccio learner centered e di una didattica attiva; la valutazione, che può avvenire anche a distanza se diventa un percorso strutturato e si focalizza sulle competenze. Emerge quindi come tutti e tre i momenti debbano essere ripensati per fare una vera didattica a distanza piuttosto che una teledidattica.

Anche a distanza, quindi, l’insegnante mantiene il suo ruolo centrale?

Il ruolo del docente è essenziale, nella situazione attuale proprio il docente diventa il punto di riferimento. Non essendovi più l’istituzione scolastica percepibile con i suoi spazi e i suoi tempi, ancora di più diventa il docente il fulcro su cui si impernia il contesto educativo.

Oltre al vademecum, cos’altro c’è nel portale?

Oltre al vademecum, dedicato in particolar modo al corpo docente, insegnanti e studenti hanno la possibilità di consultare e scaricare lezioni online e materiale utile per l’approfondimento delle materie oggetto del proprio percorso di studi. È stata inserita anche una selezione di “lezioni esempio”, mentre tutto il materiale didattico è già strutturato e suddiviso per ambiti disciplinari: Architettura e Ingegneria civile, Arte e Design, Economia, Diritto, Ingegneria industriale e dell’Informazione, Insegnamento, Letteratura e Scienze Umanistiche, Lingue, Politica, Sociologia e Comunicazione, Psicologia, Scienze e Scienze motorie e sportive.

Come si accede al portale?

Per poter accedere al vademecum ed ai contenuti formativi è sufficiente registrarsi nell’apposito spazio, come studente o docente. Il vademecum su come realizzare una lezione a distanza, invece, è visibile solo registrandosi nella sezione dedicata ai docenti.

Il materiale può essere scaricato ed elaborato senza problemi?

Tutto il materiale viene messo a disposizione in formato aperto, oltre che gratuito, in modo da poter essere scaricato, modificato ed utilizzato, in tutto o in parte, per la costruzione di lezioni online o semplicemente per consultazione.

L’attuale riorganizzazione della scuola, causata dall’emergenza Coronavirus, rimarrà fine a se stessa o può contribuire a un vero e duraturo rinnovamento dell’insegnamento in Italia?

La situazione che stiamo vivendo nella scuola è dettata dall’emergenza, ciascuno fa il meglio possibile anche tenendo conto delle proprie competenze e delle disponibilità tecnologiche. Non dimentichiamo che esistono differenze sostanziali in merito all’accesso a reti a larga banda, ai device e alla digital literacy, differenze che non sono solo e sempre su base socioeconomica.

Tutto ciò premesso, da un lato corriamo il rischio che la didattica digitale di emergenza, spesso basata su lezioni a distanza sincrone con poca interazione, causi un effetto rebound una volta passata l’emergenza e quindi di rifiuto. D’altra parte è anche possibile, invece, una maggiore familiarizzazione e la volontà di integrare il digitale in modo più sostanziale anche nella didattica in presenza da parte di docenti e discenti. Credo in ogni caso che il tema della mediazione digitale sia ormai diventato ineludibile nella riflessione sulla didattica a tutti i livelli.

Antonio Salvatore Sassu