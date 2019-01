Se la strada potesse parlare. Se l’uomo nero… è bianco

Il regista premio Oscar Barry Jenkins porta sul grande schermo uno dei romanzi del grande scrittore James Baldwin, “If Beale Street Could Talk”, la strada nel quartiere di Harlem, dove lo stesso autore sostiene sia nato ogni nero di New York.

La storia di un amore ‘alle prime armi’ di due adolescenti (Tish e Fonny) nati e cresciuti nello stesso quartiere che finiscono a far l’amore come due amici che giocano e con la stessa ingenuità di due bambini si ritrovano presto ad aspettare un figlio in un periodo in cui per i neri è impossibile anche riuscire a trovare un appartamento in affitto. Non solo, ma Fonny finisce per essere accusato per uno stupro che non ha mai commesso.

E se il romanzo è stato scritto subito dopo gli assassinii di Malcolm X e Martin Luther King e contiene di conseguenza tutta la rabbia e la frustrazione di una comunità afroamericana vessata e umiliata, il film finisce per non essere compreso dallo spettatore contemporaneo che a tratti intravede vittimismo e manicheismo esagerato tra neri buoni e bianchi cattivi (soprattutto a pochi anni dalla fine del mandato Obama). In più gli unici bianchi che si vedono durante tutto il film sono l’avvocato di Fonny (“Un altro bianco che ha studiato”, come ripete il padre di Tish, Joseph Rivers – Colman Domingo), Un ebreo che si offre di aiutare la coppia con l’appartamento solo perché anche lui si sente ghettizzato come ebreo (“Sono solo figlio di mia madre, non possono averla sempre vinta loro“) e il poliziotto di strada che incastra Fonny addossandogli la colpa dello stupro della donna portoricana.

La storia è molto piatta e senza nessuna sorpresa, tranne che nel vedere due elementi tanto sentimentali che sconvolgenti. La prima è l’ingenuità di una ragazza come Tish che vive in un quartiere pericoloso e che non sembra essere stata intaccata nella sua dolcezza di bambina, nemmeno dopo aver fatto l’amore. Un carattere totalmente diverso da quello delle altre ‘sorelle afro’. La sorella Ernestine sa come affrontare il mondo e mettere a tacere chi prova a umiliare la sorella, come le cognate o la madre di Fonny.

Un’altra bella sorpresa è la mentalità aperta e la bellezza della famiglia Rivers (la famiglia di Tish), in cui brilla la madre Sharon (Regina King). Una donna sublime e tenera che prova a far di tutto per la figlia e la supporta con tutta la tenerezza che le riesce.

Se la strada potesse Parlare (dal Romanzo “If Beale Street Could Talk” )

Dal 24 gennaio al cinema

scritto e diretto da Barry Jenkins

Cast

KIKI LAYNE Tish Rivers

STEPHAN JAMES Alonzo “Fonny” Hunt

REGINA KING Sharon Rivers

TEYONAH PARRIS Ernestine Rivers

COLMAN DOMINGO Joseph Rivers

PEDRO PASCAL Pietro Alvarez

ETHAN BARRETT Fonny giovane

MILANNI MINES Tish giovane

EBONY OBSIDIAN Adrienne Hunt

DOMINIQUE THORNE Sheila Hunt

MICHAEL BEACH Frank Hunt

AUNJANUE ELLIS Signora Hunt