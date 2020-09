Se Willy è Abele

Colleferro. Il ragazzo assiste a una lite, stanno picchiando un ex compagno di scuola. Interviene. Il gruppo chiama rinforzi, che arrivano a bordo di un’auto. Caricano Willy e lo massacrano a mani nude. Picchiatori di professione, pare.

Chi s’indigna rischia sempre qualcosa, chi prende posizione rischia di più.

Willy va ricordato si per il suo coraggio, ma soprattutto perché non si è girato dall’altra parte, non si è fatto travolgere dall’indifferenza. Fuori dal coro ha avuto la forza di urlare.