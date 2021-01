Secondo giorno di consultazioni per la crisi di governo. Ieri l’inizio ufficiale con i colloqui tra il Presidente della Repubblica e i presidenti delle Camere. La mattinata si è aperta con le consultazioni con il Gruppo per le Autonomie, poi è toccato al Misto. LeU e Maie hanno confermato il totale sostegno a un eventuale Conte ter. Intanto Luigi Vitali, senatore che aveva annunciato l’addio a Forza Italia per aderire agli Europeisti, ha fatto retromarcia e resterà nel suo gruppo: “Non c’è il rischio di elezioni anticipate”, ha spiegato. Emma Bonino nel suo incontro con Mattarella ha chiuso al Conte ter chiedendo una maggioranza Ursula. Nel pomeriggio è la volta di Leu, poi Italia viva e quindi il Pd.

Ma Salvini torna a invocare un esecutivo di centrodestra o le urne. In mattinata si sono riunti una ventina deputati M5S: la fronda del Movimento. Una riunione in cui è stata sottolineata la non disponibilità di votare la fiducia a eventuali presidenti del consiglio diversi da Giuseppe Conte, ma è stata anche rimarcata la necessità di aprire al rientro in maggioranza di Italia Viva.

“Andare ad elezioni – ha detto Matteo Renzi – sarebbe un errore per l’Italia, rischiamo di perdere l’appuntamento con il recovery. Occorre un governo presto e abbiamo dato disponibilità al presidente per individuare le soluzioni più opportune, preferiamo un governo politico che istituzionale ma siamo disponibili anche a un governo istituzionale”.

Così Matteo Renzi al termine delle consultazioni. “Non siamo né inaffidabili né irresponsabili – ha aggiunto – ma molto chiari e diretti: abbiamo sentito parole su di noi al limite dell’insulto. Vogliamo sapere dalle altre forze se ritengono Iv parte o non parte della maggioranza”. “Rimettiamo la valutazione a chi in queste settimane ha messo veti su noi”. “Noi non abbiamo fatto il nome di Conte perché siamo in una fase precedente”, ha concluso Renzi.

Diverse le posizioni dei gruppi. Per Europeisti-Maie-Cd, l’unica via è il Conte ter. Antonio Merlo, per il gruppo Europeisti-Maie-Cd al Senato ha puntato sull’europeismo affermando che “vogliamo che si continui con questa linea politica”. “Abbiamo come punto di riferimento il premier Conte”. Sulla stessa linea Tabacci a nome della componente Centro democratico: “In un contesto così difficile, un reincarico a Conte ci sembra necessario perché è l’unico punto di equilibrio possibile in questa legislatura”. No al Conte ter invece da parte di Emma Bonino per la quale “serve una maggioranza politica solida” confermandosi “disponibile a un confronto su un ‘maggioranza Ursula’”.

Anche il Gruppo Misto indica Conte.

Al momento M5s, Pd e Leu hanno annunciato che confermeranno Conte, per dar vita a un ter. Stessa proposta dovrebbe giungere dal neonato gruppo al Senato, Europeisti-Maie-Centrodemocratico. La consistenza numerica dei componenti di questa coalizione, però, almeno per il momento non garantirebbe la maggioranza assoluta senza il sostegno di Italia viva.