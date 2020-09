L’Istat vede una flebile luce in fondo al tunnel e rileva timidi segnali di ripresa dell’economia italiana, associata ad un recupero dell’export, in un panorama internazionale in “progressivo miglioramento”. E’ quanto emerge dall’ultima nota mensile dell’Istat. “Dopo il crollo di marzo e aprile l’economia mondiale ha iniziato a mostrare segnali di progressivo miglioramento“, conferma l’Istat, citando il “rimbalzo significativo” registrato a giugno dal commercio internazionale, che nel secondo trimestre è diminuito del 12,5%.

A luglio si sono registrati anche “i primi segnali di recupero per l’occupazione accompagnati da una intensificazione della ripresa delle ore lavorate pro capite”, mentre il mese scorso “si è ampliata la tendenza alla flessione dei livelli dei prezzi al consumo, ancora condizionati dalla caduta tendenziale delle quotazioni dei prodotti energetici”. Viste le tendenze recenti di produttività e investimenti in Italia, la nota Istat “evidenzia alcune criticità che potrebbero essere oggetto di attenzione nel disegno dei prossimi provvedimenti di rilancio dell’economia”.

Proprio mentre arrivano segnali confortanti per l’economia italiana e internazionale, da Fitch arriva una stima al ribasso per Pil Italia 2020 a -10% ma allo stesso stesso anche un rialzo delle previsione per il 2021 portandole al 5,4%, dalla precedente stima del 4,4%. Lo si legge nel rapporto Global Economic Outlook di settembre, in cui si spiega che questo “riflette il punto più basso di partenza per le attività e l’annuncio di uno stimolo fiscale aggiuntivo a livello nazionale”. Per quanto riguarda la disoccupazione l’istituto prevede una crescita fino all’11,7% nel 2021 ed un calo al 10% nel 2022.