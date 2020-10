Confcommercio: Sei milioni di famiglie a rischio usura

Un allarme sull’usura è stato lanciato dal presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, che ha dichiarato: “Sono ormai circa 40mila le aziende in Italia a rischio usura, un fenomeno che risulta in crescita e che è ancora più grave, in particolare, nel Mezzogiorno e nel comparto turistico-ricettivo con la crisi provocata dalla pandemia che ha aumentato nettamente l’esposizione delle imprese ai fenomeni criminali”.

Da un’analisi dell’Ufficio Studi Confcommercio sulla percezione dell’usura tra le imprese del commercio e dei servizi risulta una espansione del fenomeno a causa del Covid-19.

Per questo, il presidente di Confcommercio ha chiesto: “Aiuti più efficaci per le imprese che a causa della crisi provocata dalla pandemia sono sempre più esposte a fenomeni criminali: ampie moratorie fiscali e dei prestiti bancari e più indennizzi a fondo perduto per ridare ossigeno alle imprese”.

Anche il segretario generale della Cei, monsignor Stefano Russo, ha lanciato un altro allarme sull’usura molto più esteso: “Con realismo, si può stimare che lo shock della pandemia abbia fatto lievitare complessivamente fino ad almeno 6 milioni il numero di famiglie in varia graduazione di sofferenza: da quelle pressate da uno stato d’insolvenza finanziaria o creditizia a quelle via via più esposte alla trappola dell’usura”.

Monsignor Russo, in un messaggio inviato alla Consulta Nazionale Antiusura, analizzando la crisi globale, ha sostenuto: “Ci rendiamo conto che, per far fronte alla situazione generata dal Covid, occorrono interventi a vasto raggio, trattandosi di un’emergenza sanitaria che ha innescato, a sua volta, un’emergenza economica e sociale, con pesanti ricadute sulle persone, sulle famiglie, sulle imprese. Osserviamo, fra l’altro, che il quadro internazionale è altrettanto compromesso, rendendo oltremodo difficile una risposta alla crisi. Gli spostamenti e i viaggi per lavoro o per turismo ne risentono, i commerci fra gli Stati subiscono pesanti contrazioni con ulteriori ricadute sui sistemi produttivi e, quindi, sull’occupazione, innescando così una catena di effetti negativi. Le difficoltà socio-economiche avranno un forte impatto sulla vita delle persone. Diversi osservatori prevedono conseguenze drammatiche per le famiglie”.

Il segretario generale della Cei invita a non abbassare la guardia: “Sappiamo che l’usura è un fenomeno le cui dimensioni non sono quantificabili a causa dell’ampiezza della domanda e dell’offerta. E’ un fenomeno ancora sommerso con pochissime denunce in tutta Italia. Le stime aggiornate della Consulta Nazionale Antiusura parlano di circa 2 milioni di famiglie in sovra-indebitamento ed altre 5 milioni appena ‘sopra-soglia’, cioè in equilibrio precario tra reddito disponibile e debiti ‘ordinari’. Di queste, circa 800mila persone o 350mila famiglie sono nell’area dell’usura”.

Il segretario generale della Cei, ha aggiunto: “Anche le aziende sono a rischio di usura, soprattutto per la pandemia: 40.000 (dato Confcommercio) potrebbero finire in mano alla criminalità organizzata. Il problema dell’usura, insomma, è alquanto complesso e richiede una presa di coscienza attenta e consapevole. Soprattutto da chi ha responsabilità perché si eviti che chi versa in difficoltà sia costretto a rivolgersi a usurai senza scrupoli. In questo quadro, possiamo immaginare una reazione corale, virtuosa ed efficace? Diversi soggetti stanno già operando in tal senso, e ne abbiamo riscontro dall’impegno e dalla dedizione delle istituzioni sanitarie, dalle decisioni assunte da varie istituzioni politiche, dalle risposte generose che giungono dalle realtà educative, da tante amministrazioni locali, dal volontariato, dalle stesse comunità cristiane che, con generosità, si sono attivate per stare accanto a chi è nel bisogno. In momenti come questi si avverte l’urgenza di tutelare con particolare cura i soggetti più deboli e fragili, coloro che magari già prima della pandemia sperimentavano povertà, sofferenze, solitudini, emarginazione, tutte situazioni aggravatesi proprio con l’avvento del Covid”.

Quindi è arrivato l’invito di monsignor Russo: “Invito a intraprendere azioni che aiutino a superare questa fase senza costringere le prossime generazioni a portare il peso di pesanti debiti, non solo finanziari, accumulati nell’attuale emergenza. Non di meno occorre rilevare che, pur nella drammaticità di ciò che stiamo vivendo, possiamo cogliere qualche opportunità per il nostro futuro. Si tratta, per esempio, di migliorare la predisposizione ad affrontare situazioni imprevedibili e inattese come quella presente; di rimodellare i sistemi economici con una rafforzata sostenibilità ambientale; di intraprendere scelte politiche nella direzione di una vera giustizia sociale; di costruire relazioni internazionali fondate sulla cooperazione e la pace; di investire sull’istruzione e la ricerca; di scommettere maggiormente sui legami interpersonali e sulla edificazione di società più giuste, aperte, attente a ogni dimensione dell’essere umano, compresa quella religiosa e spirituale”.

Indubbiamente, se vengono meno le risorse economiche e finanziare per la sopravvivenza delle persone, viene meno anche la spiritualità religiosa. Preoccupandoci della dignità personale e del diritto a vivere, bisogna preoccuparsi innanzitutto del diritto al lavoro quale fonte di benessere e di ricchezza individuale e collettiva. In questa situazione particolare in cui le famiglie colpite dalla pandemia sono costrette ad indebitarsi per l’acquisto dei beni di consumo, sarebbe necessario abbassare immediatamente le soglie del tasso di usura che ancora si trovano a livelli di tolleranza troppo alti (in alcuni casi si supera il venti per cento). Situazioni inammissibili, tenuto conto del mercato finanziario con i tassi di interesse intorno allo zero. Mentre, per le aziende, le forme di intervento assistenziale promesse dal governo necessitano di congrue ed immediate erogazioni.

Salvatore Rondello