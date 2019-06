La rivista Mondoperaio con il circolo FGS C. Rosselli di Roma organizzano un seminario sull’Europa dal titolo: DomaniEUROPA – Risorse Europee: geopolitica e relazioni internazionali nello scacchiere globale. L’incontro si terrà giovedì 20 giugno ore 16 presso la sede del Parlamento Europeo in Roma, via IV novembre 147. Con i relatori discuteremo delle attuali risorse geopolitiche e strategiche dell’Europa di oggi, immaginando insieme l’integrazione di domani.